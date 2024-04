"Dal Mare di Villasimius al Cuore delle Alpi: L'epica avventura di Massimo Onnis, 33 Anni di Villasimius

Massimo Onnis, un giovane di 33 anni, ha recentemente compiuto un'impresa che ha destato l'ammirazione di molti: scalare il Monte Bianco d'inverno utilizzando la tecnica dello sci alpinismo. La sua passione per la montagna è nata in giovane età, spinta dal suo lavoro che lo ha portato lontano dalla sua amata Sardegna sin dai suoi 18 anni.

Dopo tre anni di preparazione, Massimo ha affrontato la sfida con determinazione. La sua avventura ha avuto inizio alle 3 del mattino, con una notte trascorsa al freddo nella cabina di controllo di una vecchia cabinovia. Sette ore e un quarto di intenso sforzo lo hanno portato dai 2400 metri di Chamonix ai 4800 metri della vetta del Monte Bianco. Dopo aver goduto del panorama mozzafiato, ha intrapreso la discesa, affrontando punti difficili e ghiacciati prima di indossare gli scarponi e continuare il percorso senza neve. Dopo altre 7 ore e 15 minuti, Massimo ha concluso la sua epica scalata.

La sua passione per la montagna è evidente sin dai suoi primi anni, quando ha iniziato a lavorare in questo ambiente, passando dal ruolo di lavapiatti a direttore di albergo. Nonostante le sfide, ha deciso di dedicare la sua intera vita alla montagna, tornando a casa solo per le vacanze estive.

Massimo condivide la sua passione con la sua fidanzata francese e ha partecipato a diverse gare di livello regionale prima di affrontare la sfida del Monte Bianco. Fortunatamente, le condizioni meteorologiche erano favorevoli, nonostante il vento forte e le temperature gelide in cima.

Oltre alla sua prossima avventura in montagna, Massimo non vede l'ora di tornare nella sua amata Villasimius durante l'estate, dove il celeste del mare sostituirà il bianco delle montagne.

La storia di Massimo Onnis è un esempio di determinazione, passione e amore per la natura che continua a ispirare chiunque ascolti il suo racconto.