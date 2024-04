Stella Alpina: Verso un'Europa federale e transpartitica

In un momento storico caratterizzato da sfide politiche ed economiche in continua evoluzione, l'Europa si trova di fronte alla necessità di rinnovarsi e di assumere un ruolo sempre più centrale sulla scena mondiale.

Stella Alpina, forte della sua lunga tradizione di difesa dei valori europei, ha espresso con fermezza la convinzione che solo un'Europa coesa e coraggiosa possa affrontare le sfide attuali e future. La visione dell'associazione va oltre il mero concetto di cooperazione tra Stati: si auspica l'istituzione di una vera e propria Europa federale, con politiche comuni in settori cruciali come la difesa, l'ambiente, la fiscalità e l'immigrazione.

Un elemento chiave di questa visione è l'eliminazione del veto all'unanimità, che spesso ha ostacolato l'adozione di decisioni importanti, favorendo invece un sistema decisionale più efficace e responsabile.

In questa prospettiva, Stella Alpina attinge ispirazione da documenti storici come il Manifesto di Ventotene e la Dichiarazione di Chivasso, che sottolineano l'importanza di un movimento trasversale ai partiti politici e l'attenzione alla dimensione locale e alpina.

Un aspetto cruciale per Stella Alpina è la scelta dei candidati alle elezioni europee. Il Movimento ha sempre sostenuto la necessità di presentare candidati che fossero rappresentativi della comunità valdostana e capaci di superare le divisioni partitiche. In particolare, considerando le particolari modalità elettorali della Valle d'Aosta, con la possibilità di presentare un candidato in listino apparentato con una lista nazionale, Stella Alpina crede che solo attraverso una candidatura trasversale e condivisa si possa raggiungere l'obiettivo di ottenere le 50.000 preferenze necessarie per essere eletti.

Guardando al futuro, Stella Alpina ritiene fondamentale avviare un dialogo con il governo nazionale per promuovere una modifica legislativa che riduca la soglia delle preferenze richieste per l'elezione di un candidato in listino apparentato, consentendo così una rappresentanza più ampia e trasversale della comunità valdostana.

In conclusione, Stella Alpina pone al centro dei propri obiettivi la promozione di una vera federazione europea, che rispetti le peculiarità e le autonomie dei singoli territori, garantendo al contempo pace, libertà e sviluppo per tutti i cittadini europei.