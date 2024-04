Percorsi riabilitativi post-operatori: bilancio e prospettive per la sanità VdA

La richiesta del gruppo Lega è stata mirata e dettagliata, cercando di ottenere informazioni chiare e complete sulla gestione dei percorsi riabilitativi per le diverse patologie, sia all'interno che all'esterno della Valle d'Aosta.

In risposta, l'Assessore alla sanità ha delineato gli sforzi e i progressi compiuti nel settore riabilitativo, confermando l'impegno per il potenziamento delle strutture e dei servizi, in linea con le disposizioni nazionali e regionali. Un punto di particolare interesse riguarda i dati relativi all'anno 2023, che forniscono uno spaccato significativo dell'attività riabilitativa svolta. Gli interventi di chirurgia ortopedica e protesica, sia presso l'ospedale Parini che presso l'Istituto clinico di Saint-Pierre, rappresentano una parte consistente delle procedure riabilitative, seguite da interventi neurochirurgici e minori, con attenzione alla continuità della cura anche al di fuori della regione, quando necessario.Tuttavia, è emerso anche un aspetto critico: la mancanza di equilibrio nella distribuzione delle risorse riabilitative tra le diverse specialità mediche, con un'attenzione marginale alle patologie cardiologiche.

Questa discrepanza solleva interrogativi sulla completezza e l'equità dell'offerta riabilitativa, sottolineando l'importanza di garantire percorsi organizzati e accessibili per tutte le esigenze mediche.

In risposta alle segnalazioni negative pervenute da parte degli utenti, l'Assessore ha confermato un'immediata risoluzione delle criticità riscontrate, dimostrando un'attenzione pronta alle esigenze dei pazienti. È stato inoltre annunciato un piano di verifica del gradimento dei servizi ospedalieri e ambulatoriali, una misura importante per assicurare la qualità e l'efficacia dei servizi offerti, anche in seguito all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19.

Infine, la proposta avanzata dal gruppo Lega di ampliare le convenzioni con strutture private locali rappresenta un'opportunità interessante per arricchire l'offerta riabilitativa e garantire una maggiore copertura territoriale. Questa sinergia tra pubblico e privato potrebbe contribuire a migliorare l'accessibilità e la personalizzazione dei percorsi riabilitativi, rispondendo in modo più mirato alle esigenze individuali dei pazienti.

La discussione in Consiglio regionale ha evidenziato sia i progressi compiuti che le sfide ancora da affrontare nel campo della riabilitazione post-operatoria. È fondamentale perseguire un approccio equilibrato e inclusivo, garantendo una distribuzione equa delle risorse e una continua ricerca di miglioramento nell'offerta dei servizi sanitari per tutti i cittadini della Valle d'Aosta.

I DATI FORNITI DALL'ASSESSORE CARLO MARZI

Per quanto riguarda i dati richiesti per l'anno 2023: gli interventi di chirurgia ortopedica maggiore presso l'ospedale Parini, con programma riabilitativo presso l'Istituto clinico di Saint-Pierre sono stati 274; quelli di chirurgia protesica maggiore presso l'Istituto di Saint-Pierre 273 e in ospedali fuori Valle 18: tutti con percorso riabilitativo a Saint-Pierre. Per gli interventi di chirurgia ortopedica minore, dopo la dimissione e valutazione fisiatrica, viene consegnata un’impegnativa di ciclo di rieducazione funzionale da prenotare telefonicamente al Cup per svolgere il programma riabilitativo in regime ambulatoriale. I pazienti sottoposti a intervento neurochirurgico sono stati 112 di cui 87 con percorso riabilitativo a Saint-Pierre e 25 fuori Valle. Per i casi più gravi, al termine del ricovero in Unità spinali fuori regione, se necessario, il paziente prosegue la riabilitazione nell'Istituto di Saint-Pierre.