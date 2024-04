Almanach de mercredi 17 avril saint Rodolphe

LE MESSAGER RICORDA saint Rodolphe

La Chiesa celebra Beato Rodolfo di Berna Martire

La tragica vicenda di Rodolfo di Berna, un fanciullo cristiano ucciso nel 1294 da alcuni membri della comunità ebraica in una macabra parodia della Passione di Cristo, ha acceso un acceso dibattito storico e religioso che dura ancora oggi. La sua morte, seppur avvolta nel mistero e non priva di dubbi sulla sua veridicità, ha avuto un impatto significativo sulla città di Berna, trasformandolo in un martire venerato e poi dimenticato. La sua sepoltura nella chiesa madre, la costruzione di un altare a lui dedicato e la successiva distruzione delle sue reliquie durante la Riforma calvinista raccontano una storia di devozione popolare, di accesa polemica religiosa e di memoria incerta. Ancora oggi, la figura di Rodolfo rimane enigmatica, un simbolo controverso di un'epoca di tensioni e pregiudizi.

Il sole sorge alle ore 6,46 e tramonta alle ore 20,16

"Non si può fare politica con l’ideologia. Il totale è superiore alla parte, e la realtà è superiore al conflitto. Sempre cercare la realtà e non perdersi nel conflitto" (Papa Francesco)”.