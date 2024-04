Al via la nuova edizione di Ciak4young

Sei un giovane valdostano pieno di creatività e passione per il cinema? Hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro sul grande schermo? Allora CIAK4YOUNG è l'opportunità che stavi aspettando!

Indetta la nuova edizione del videocontest CIAK4YOUNG, rivolto ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni, questa competizione offre una piattaforma per esprimere te stesso e le tue idee attraverso la magia del cinema.

Il contest invita i partecipanti a realizzare un cortometraggio su uno dei seguenti temi: bullismo e/o altre forme di violenza, riflessioni sulla rappresentanza e sulla parità di genere, emozioni e sentimenti personali, forme di dipendenza. Sono argomenti che toccano le corde più profonde della nostra società e che offrono l'opportunità di esplorare temi significativi e rilevanti per la comunità giovanile valdostana.

Per partecipare, basta compilare e inviare il modulo entro le ore 23.59 di domenica 20 ottobre 2024, esclusivamente nel formato "Google moduli" reperibile sul portale web "QuiJeunes VDA", curato dall'Ufficio politiche giovanili della Struttura politiche educative.

Ma le opportunità non finiscono qui! I vincitori avranno l'opportunità di ricevere premi incredibili, tra cui finanziamenti fino a euro 1.500,00 per i primi classificati e l'organizzazione nel 2025 di un corso di filmmaking gratuito. Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e un gadget esclusivo, come riconoscimento del loro impegno e talento.

Il regolamento completo è consultabile e scaricabile sul portale web "QuiJeunes VDA", quindi non perdere tempo e prendi parte a questa emozionante avventura cinematografica!

CIAK4YOUNG è più di un semplice contest: è un'opportunità unica per i giovani cineasti della Valle d'Aosta di fare sentire la propria voce e condividere il proprio talento con il mondo. Non lasciarti sfuggire questa straordinaria occasione di esprimere te stesso attraverso il linguaggio universale del cinema. Sii parte della rivoluzione cinematografica della Valle d'Aosta con CIAK4YOUNG!