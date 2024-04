Il Consiglio si riunisce il 17 e 18 aprile

Il Consiglio Valle è convocato in via ordinaria mercoledì 17 e giovedì 18 aprile 2024, a partire dalle ore 9, per discutere un ordine del giorno composto di 50 oggetti.

L'Aula sarà chiamata ad approvare un disegno di legge sulla disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale. Sul testo, di cui è relatore il Consigliere Antonino Malacrinò (FP-PD), la seconda Commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole a maggioranza l'8 aprile scorso.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state depositate quattordici interrogazioni, di cui due del gruppo Forza Italia. La prima riguarda i tempi di definizione di una modifica legislativa per rendere l'offerta di percorsi formativi più aderente ai fabbisogni del mercato del lavoro, mentre la seconda chiede conto delle tempistiche per l'approvazione del progetto esecutivo e del bando di gara per la realizzazione dello svincolo ex Fera a Saint-Vincent.

Quattro le interrogazioni presentate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste: strategie per spiegare gli effetti negativi dell'uso di sostanze stupefacenti tra i giovani; garanzia della rotazione degli incarichi affidati dalla piattaforma Place-VdA; percorso riabilitativo post-operatorio nelle strutture regionali e in quelle fuori Valle; strutture socio-sanitarie assistenziali abilitate alla Pet therapy.

Il gruppo Progetto Civico Progressista ha depositato cinque interrogazioni: sovrapposizione dei ruoli di Presidente della società Siv e di Direttore dei lavori della nuova università valdostana; rinnovo del contratto integrativo regionale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria; aggiornamento dell'accordo tra Rfi e Sit Vallée per il servizio di assistenza per persone con disabilità denominato "Sala blu"; stato delle intese tra le Amministrazioni regionali valdostana e piemontese per il servizio ferroviario sulla tratta Ivrea/Chivasso/Torino; indagine sulle anomalie di dati riportati dalla Terza indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo-dipendenti di Agenas.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain tratterà tre interrogazioni: risoluzione delle problematiche riscontrate dal Consorzio di miglioramento fondiario Ru de Ponton di Introd; potenziamento delle attività di snowfarming sulle piste di Bionaz e Gressoney e in altre località sciistiche; misure adottate a livello regionale per il contenimento del gas radon.

Sono ventidue le interpellanze iscritte, di cui due del gruppo Forza Italia: condivisione con la Commissione consiliare competente del nuovo progetto del tratto di Strada statale n. 26 tra Quart e Aosta; confronto con il Cpel per garantire menù qualitativamente validi nelle refezioni scolastiche.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà nove interpellanze: intendimenti per contrastare atteggiamenti di stampo fascista tra i ragazzi; promozione di uno studio sulle peculiarità e sui vantaggi delle pluriclassi; evento organizzato dall'Università della Valle d'Aosta con il patrocinio della Regione "Verso le europee: uno sguardo sull'Europa che vorremmo"; avvio di percorsi di formazione professionale specializzati; problematiche degli uffici e degli utenti della Motorizzazione civile regionale; potenziamento del servizio di car e bike sharing; attività di prevenzione di eventi franosi sulla Strada statale n. 26; ricovero e ricollocazione degli animali domestici vaganti; azioni per evitare la diffusione della peste suina africana.

Una interpellanza è a firma congiunta dei gruppi Lega VdA e Rassemblement Valdôtain e riguarda l'erogazione del contributo di funzionamento alla Fondation Grand Paradis.

Sono cinque le interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: attivazione della mobilità interna dei dipendenti regionali per favorirne lo sviluppo professionale e personale; lavori di adeguamento antincendio della biblioteca comprensoriale di Châtillon; esame in Commissione consiliare delle idee progettuali per le Comunità di energia rinnovabile valdostane; intendimenti sulle parti della pista "Gran Becca" per la fruibilità degli sciatori; interlocuzioni con il Comune di Gressoney-Saint-Jean per l'esposizione, presso l'Alpenfauna, dell'esemplare di marmotta ritrovata sul ghiacciaio del Lyskamm.

Cinque anche le interpellanze del gruppo Rassemblement Valdôtain: proposta di creazione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale nell'area "contesa" del Monte Bianco; programma di utilizzo e diffusione dell'acqua "informata"; adeguamento del calendario di apertura delle stazioni sciistiche in relazione alle precipitazioni nevose; valutazioni di impatto vibrazionale e acustico dei lavori di ampliamento delle centrali tecnologiche del presidio unico ospedaliero di Aosta; azioni per incrementare l'attrattività dei comprensori sciistici valdostani anche attraverso l'analisi dei dati di ranking dei comprensori italiani.

In ultimo, saranno trattate cinque mozioni, di cui due del gruppo Forza Italia: modifica del bando di concorso per l'attribuzione di assegni di studio e contributi alloggio per gli studenti universitari valdostani iscritti a corsi universitari fuori dalla regione; impegno a portare nella Commissione competente il dossier "Villette Cogne".

Con una mozione, il gruppo Lega Vallée d'Aoste chiede la predisposizione di una ricognizione dei crocifissi nelle aule degli istituti scolastici.

Una mozione anche del gruppo Progetto Civico Progressista per impegnare il Governo a riferire alla Commissione competente sulle interlocuzioni in materia tariffaria con Cva e con le associazioni dei consumatori.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain con una mozione chiede la presentazione alle Commissioni consiliari del nuovo Piano regionale faunistico venatorio.

L'adunanza consiliare è aperta al pubblico ed altresì trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) e sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda). È inoltre disponibile l'App ConsiglioValle.tv per smart TV LG e Samsung e per dispositivi Apple quali ad esempio Apple TV, iPhone, iPad e Mac (l'App Store Apple contiene l'elenco completo delle compatibilità). Consultare la sezione "Domande frequenti" sul sito www.consigliovalle.tv per le procedure di installazione e per gli aggiornamenti sulla disponibilità dell'App anche per altri marchi di televisore."