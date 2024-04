Assemblea di "GRAPPEIN Médecin" O.D.V.: momento chiave per l'associazione

L'Associazione "GRAPPEIN Médecin" O.D.V. annuncia l'importante convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria, un momento cruciale per tutti i suoi associati. L'evento è programmato per Sabato 20 aprile 2024, presso il salone Consiliare del Comune di Cogne, sito in rue Bourgeois n. 38.

Con due convocazioni, rispettivamente alle ore 7.30 e alle ore 17.45, l'Associazione si prepara a discutere e deliberare su questioni vitali per la sua continuità e crescita. L'ordine del giorno prevede una serie di punti fondamentali:

Approvazione del Verbale della Seduta Precedente: Un momento per riflettere sul passato e ratificare le decisioni prese precedentemente. Stato dell’Organizzazione: Un'analisi approfondita dello stato attuale dell'Associazione, con uno sguardo attento alle sfide e alle opportunità. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2023: Una valutazione finanziaria dell'anno trascorso, con un'attenzione particolare alla trasparenza e all'integrità dei conti. Approvazione del Bilancio di Previsione 2024: Una prospettiva finanziaria per il futuro, delineando le risorse e i progetti per il prossimo anno. Iniziative Culturali: Un momento per discutere e pianificare le attività culturali da intraprendere nel corso dell'anno, promuovendo la diversità e l'arricchimento della comunità.

Il Presidente, Mauro Caniggia Nicolotti, sottolinea l'importanza della partecipazione di tutti gli associati, invitandoli calorosamente a prendere parte a questa importante riunione. Per coloro che non possono partecipare di persona, è possibile delegare un rappresentante mediante la compilazione e la consegna di una delega, con un limite massimo di tre deleghe per persona, come stabilito dall'art. 7 dello Statuto dell'Associazione.

L'Assemblea rappresenta un momento chiave per l'Associazione "GRAPPEIN Médecin" O.D.V., in cui i suoi membri hanno l'opportunità di contribuire attivamente alla sua direzione e alla sua crescita futura.