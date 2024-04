Incidente alla centrale idroelettrica di Suviana: il Presidente Bertin esprime vicinanza e solidarietà

Tre morti, cinque feriti e quattro dispersi nell'esplosione nel lago di Suviana in una centrale idroelettrica, sull'Appennino Bolognese nel comune di Camugnano. I Vigili del fuoco: «L'acqua continua a salire, situazione molto difficile»

A seguito dell'incendio che ha provocato un'esplosione nella centrale elettrica di Suviana, nella provincia di Bologna, il Presidente Alberto Bertin, in un messaggio indirizzato alla Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti, ha espresso la vicinanza del Consiglio Valle e sua personale.

«Una tragedia gravissima che ci lascia senza parole - scrive il Presidente Bertin -: esprimo il nostro cordoglio per gli operai deceduti e il nostro sostegno nei confronti delle famiglie delle vittime, dei feriti e delle persone disperse. Alle istituzioni e ai soccorritori impegnati in un intervento così complesso va il nostro pensiero, così come la nostra solidarietà giunga a tutta la comunità emiliano-romagnola così duramente sconvolta da questo tragico incidente sul lavoro.»