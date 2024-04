Viaggio della Memoria 2024: studenti valdostani a Praga e Auschwitz

Organizzato dall'Assessorato unitamente alla Presidenza della Regione, l'evento si inserisce nel contesto più ampio delle iniziative volte a promuovere tra le giovani generazioni gli ideali di libertà, democrazia e il valore della Memoria.

Circa 100 studenti delle classi 4e e 5e della scuola secondaria di secondo grado hanno avuto l'opportunità di partecipare al Concorso in memoria di Cesare Dujany, intitolato "I Giusti delle Nazioni. I casi valdostani". Questo concorso, promosso dalla Presidenza della Regione e dall'Assessorato – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta, ha offerto agli studenti la possibilità di approfondire la storia locale legata alla resistenza e alla salvaguardia dei valori umani.

I vincitori del concorso hanno avuto l'opportunità unica di partecipare al Viaggio della Memoria 2024 a Praga e Auschwitz. Tra di essi, troviamo la classe 4^ B dell'Istituto professionale per i servizi con indirizzo per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – IPRA di Châtillon, tre studentesse dell'Institut Agricole Régional – IAR e la classe 4^ B LSU del Liceo delle scienze umane e scientifico “R. M. Adelaide” di Aosta.

Il programma del viaggio include la visita ai campi di concentramento e di sterminio di Auschwitz e di Birkenau, nonché visite a luoghi che permetteranno la contestualizzazione dei fatti, come la città di Cracovia, il suo ghetto ebraico e il Museo Oscar Schindler. Inoltre, è prevista una tappa a Praga con la visita al campo e al ghetto di Terezin.

Oltre alle visite, il percorso formativo prevede attività di approfondimento e di rielaborazione dell'esperienza con educatori dell'Associazione di promozione sociale Deina di Torino, alla quale è affidata la gestione dell’iniziativa. Queste attività mirano a fornire agli studenti un quadro completo e approfondito dei tragici eventi del passato, promuovendo una riflessione critica e il mantenimento vivo della memoria storica.