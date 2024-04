Gabidou déplace les montagnes: un spectacle dans les écoles pour découvrir saint Bernard

Gabidou déplace les montagnes. C'est le titre du spectacle du clown Gabidou qui met en scène la vie de saint Bernard et qui sera proposé dans les écoles maternelles et primaires de la vallée du Grand-Saint-Bernard pendant le mois d'avril.

L'initiative est organisée dans le cadre des célébrations du centenaire de la proclamation de saint Bernard d'Aoste en tant que patron des montagnards et des alpinistes et sera l'occasion de découvrir le saint avec douceur et humour. Accompagnés par le clown Gabidou, alias le valaisan Casimir Gabioud, les enfants vivront l'aventure de partir en montagne. En effet Gabidou, invité par son ami Bernard, va apprendre qu'il faut d’abord préparer son matériel et le tester afin d’être dans les meilleures conditions pour cette expérience, tout comme il va apprendre à garder l’essentiel et aller au-delà de ses peurs et ses doutes.