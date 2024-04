Il giornalismo non è quello delle tre scimmiette

L'associazione Stampa Valdostana, il sindacato dei giornalisti valdostani aderenti alla Fnsi, ha lanciato un grido d'allarme, denunciando le recenti restrizioni che stanno mettendo in ginocchio il diritto fondamentale di cronaca nella nostra amata Valle d'Aosta.

In un comunicato stampa pervenuto oggi, l'associazione ha espresso la sua profonda preoccupazione per le misure che minano la libertà di informazione, gettando un'ombra oscura sull'intera comunità giornalistica.

Il tessuto democratico della nostra regione è stato violentemente strappato via da decisioni discutibili che sembrano provenire da un'epoca oscura e totalitaria. È inconcepibile che in un Paese che si definisce civile, il lavoro dei giornalisti venga ostacolato in maniera così sistematica e arbitraria.

La Valle d'Aosta, patria della libertà e dell'autonomia, ora rischia di essere ricordata come un luogo dove la voce della verità è soffocata dall'ombra del potere.

Le limitazioni imposte gettano una pesante cortina di ferro sulla professione giornalistica, rendendo praticamente impossibile per i nostri coraggiosi reporter svolgere il loro lavoro in modo efficace ed etico.

Con le mani legate e le bocche cucite, come possiamo pretendere che la verità emerga alla luce del giorno?

Come possiamo difendere la nostra democrazia se la sua colonna portante, la libertà di stampa, è minacciata e calpestata? Questa non è solo una battaglia dei giornalisti, ma una battaglia per tutti coloro che credono nei valori fondamentali della libertà e della trasparenza. È una battaglia che deve unire ogni singolo cittadino della Valle d'Aosta, perché il silenzio e l'indifferenza sono complici dell'oppressione.

L'Associazione Stampa Valdostana si rivolge alle istituzioni competenti, chiedendo un'immediata revisione di queste restrizioni assurde e un ritorno al rispetto dei principi democratici sui quali è fondata la nostra società.

Allo stesso tempo, invita i suoi membri e tutti i giornalisti coraggiosi a non chinare il capo di fronte a queste ingiustizie, ma a continuare la lotta per la verità e la giustizia con ancora più vigore e determinazione.

Il destino della nostra democrazia è nelle nostre mani. Non permettiamo che venga strappato via dalle grinfie del potere.

IL COMUNICATO DELL'ASSOCIAZIONE STAMPA VALDOSTANA