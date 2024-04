Europee: Orgueil Valdotain Applaude la Candidatura di Laurent Viérin

Il commento di Osvaldo Chabod, portavoce di Orgueil Valdotain, offre un punto di vista eloquente che valorizza il progetto di Pays d'Aoste Souverain.

Chabod ha accolto con favore la decisione di Viérin di candidarsi alle elezioni europee, sottolineando l'importanza di avere una voce autentica e impegnata a livello europeo per rappresentare gli interessi della Valle d'Aosta e dei suoi abitanti. Viérin, noto per il suo impegno nella difesa della cultura e dell'autonomia valdostana, rappresenta un'opportunità unica per portare avanti la visione di un'Aosta sovrana e autonoma all'interno del contesto europeo.

Il portavoce di Orgueil Valdotain ha evidenziato come la candidatura di Viérin sia in linea con i valori e gli obiettivi del movimento, che da sempre si batte per preservare l'identità e la specificità della Valle d'Aosta all'interno dell'Unione Europea. Viérin incarna l'orgoglio valdostano e la determinazione nel difendere i diritti e gli interessi della regione, garantendo una rappresentanza autentica e autorevole a livello europeo.

Chabod ha inoltre sottolineato l'importanza di sostenere il progetto di Pays d'Aoste Souverain, che si propone di promuovere l'autonomia e la sovranità della Valle d'Aosta all'interno dell'Unione Europea. La candidatura di Viérin rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di questo progetto, offrendo un'opportunità concreta per portare avanti le istanze e le aspirazioni della comunità valdostana a livello europeo.

Infine, il commento di Chabod ha evidenziato l'importanza di unire le forze e lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi comuni di tutela e valorizzazione della Valle d'Aosta. La candidatura di Viérin rappresenta un'occasione per consolidare l'unità e la coesione all'interno della comunità valdostana, promuovendo un'azione politica costruttiva e orientata al conseguimento di risultati concreti per il bene della regione.

In conclusione, il commento di Osvaldo Chabod riflette l'entusiasmo e il sostegno di Orgueil Valdotain nei confronti della candidatura di Laurent Viérin alle elezioni europee del 2024, evidenziando l'importanza di valorizzare il progetto di Pays d'Aoste Souverain e difendere gli interessi della Valle d'Aosta all'interno dell'Unione Europea.