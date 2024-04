WhatsApp, messaggi da app esterne ed età minima a 13 anni: cosa cambia dall’11 aprile

WhatsApp, il famoso servizio di messaggistica istantanea, si appresta a introdurre significative novità a partire dall'11 aprile, in risposta alle leggi comunitarie che mirano a garantire maggiore uniformità e interoperabilità tra gli Stati membri dell’Unione Europea.

Questi cambiamenti sono stati annunciati da Meta, la società madre di WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram.

L'aggiornamento dei Termini di Servizio e dell'Informativa sulla Privacy, destinato agli utenti dell'UE, riflette l'ispirazione ai principi del Digital Markets Act e del Digital Services Act, che promuovono una maggiore apertura e interoperabilità nel mondo digitale.

Una delle novità più significative è l'introduzione dell'interoperabilità su WhatsApp, che consentirà agli utenti di ricevere messaggi anche da app esterne come Telegram e Signal. Questo cambiamento è in linea con l'articolo 7 del Digital Markets Act, il quale stabilisce i requisiti per l'interoperabilità tra diverse piattaforme di messaggistica.

Tuttavia, non è da escludere che tali aggiornamenti possano richiedere del tempo per essere pienamente implementati, poiché dipenderanno anche dalla risposta e dall'implementazione delle app esterne. WhatsApp ha stabilito un processo di accettazione per le app terze, che potrebbe richiedere fino a 3 mesi dalla richiesta di "ingresso".

Inoltre, a partire dall'11 aprile, l'età minima per iscriversi a WhatsApp nell'Unione Europea sarà abbassata da 16 a 13 anni, allineandosi così alla normativa degli Stati Uniti. Questo cambiamento rende più accessibile il servizio a un numero maggiore di utenti più giovani.

Gli utenti potranno gestire l'opzione delle "Chat di terze parti aperte" dalle Impostazioni dell'app e potranno scegliere da quali app accettare i messaggi.In conclusione, gli aggiornamenti previsti dall'11 aprile segnano un importante passo avanti verso una maggiore interoperabilità e accessibilità su WhatsApp, con la possibilità di ricevere messaggi da altre piattaforme e una riduzione dell'età minima per l'iscrizione.

Resta da vedere come queste modifiche influenzeranno l'esperienza degli utenti e il panorama delle app di messaggistica istantanea.