Emergenza meteo a Breuil-Cervinia: Risposta rapida e sicurezza garantita da Cervino Spa

Cervino Spa, azienda leader nel settore degli impianti di risalita, ha emesso una nota informativa riguardante gli eventi avvenuti oggi, giovedì 28 marzo, nel comprensorio di Breuil-Cervinia.

Dopo una nevicata mattutina, la zona è stata colpita da forti raffiche di vento, con velocità superiori ai 100 chilometri all'ora, che hanno interessato in particolare la seggiovia Cretaz. Questo ha portato alla temporanea chiusura dell'impianto per garantire la sicurezza dei visitatori, proprio mentre gli ultimi passeggeri stavano raggiungendo la stazione a monte.

Durante la fase di scarico della linea, avvenuta in totale sicurezza e secondo le procedure stabilite, si è verificato un ulteriore aumento del vento. Tuttavia, Cervino Spa assicura che tutte le persone a bordo sono arrivate a destinazione senza subire alcuna conseguenza, grazie alla pronta reazione del personale e al rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza.

Non solo la seggiovia Cretaz è stata interessata da questo improvviso cambiamento meteorologico, ma anche la telecabina Breuil-Cervinia - Plan Maison e l'adiacente funivia Breuil-Cervinia - Plan Maison hanno subito rallentamenti a causa del vento proveniente da Sud. Anche in questo caso, la risposta è stata tempestiva e efficace, con il pronto intervento dei dipendenti di Cervino Spa che hanno garantito lo scarico delle linee in totale sicurezza.

La priorità assoluta di Cervino Spa è sempre stata la sicurezza e il benessere dei propri clienti, e gli eventi di oggi dimostrano l'importanza di questo impegno. La rapida risposta e la professionalità del personale hanno assicurato che l'esperienza sulla neve a Breuil-Cervinia rimanesse non solo divertente, ma soprattutto sicura per tutti i visitatori.