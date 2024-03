Il Liceo Scientifico "G. Torno" di Castano Primo a Portes Ouvertes

Accompagnati dagli insegnanti Dario Cerutti, Paola Colombo e Piera Colombo, i giovani studenti hanno visitato il Consiglio Valle, dove hanno avuto l'occasione di immergersi nella storia e nel funzionamento dell'Assemblea legislativa. Attraverso una serie di sessioni interattive e coinvolgenti, gli studenti hanno potuto comprendere il ruolo cruciale svolto dal Consiglio nel processo decisionale e nella creazione delle leggi regionali.

Uno dei momenti più significativi della visita è stata la simulazione dei lavori legislativi, durante la quale i giovani Consiglieri regionali si sono confrontati su due tematiche di grande attualità: la possibilità di concedere la patente ai sedicenni e l'introduzione dell'intelligenza artificiale a scuola. Attraverso il dibattito e la discussione, gli studenti hanno avuto l'opportunità di esprimere le proprie opinioni e di comprendere il processo decisionale che caratterizza la politica.

Questa iniziativa non solo ha offerto agli studenti un'esperienza educativa unica e stimolante, ma ha anche promosso la consapevolezza civica e l'importanza dell'essere cittadini attivi e responsabili all'interno della propria comunità. Attraverso il coinvolgimento diretto con le istituzioni e il dialogo aperto con i loro rappresentanti, i giovani hanno avuto modo di vedere da vicino come funziona il sistema democratico e di comprendere il ruolo cruciale che essi stessi possono svolgere nel plasmare il futuro della società.

In un periodo in cui l'interesse dei giovani per la politica e la partecipazione civica è spesso sottovalutato, l'iniziativa "Portes Ouvertes" al Liceo Scientifico "G. Torno" di Castano Primo si distingue per il suo impegno nel promuovere l'educazione civica e l'empowerment dei giovani. Evidenziando l'importanza di tali progetti educativi, si apre la strada a una generazione di cittadini consapevoli e impegnati, pronti a contribuire attivamente alla costruzione di una società più giusta e inclusiva.