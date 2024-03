Iniziativa generosa a favore di Missione Sorriso Valle d’Aosta

"Lunedì 18 marzo, un'incredibile iniziativa di promozione e raccolta fondi è sbocciata grazie alle insegnanti: Manuela Dalle, Elena Garda, Isabella Glesaz, Monica Monetta, Chiara Nicco, Valeria Vallainc e Daniela Vuillermoz, delle scuole dell'infanzia di Donnas capoluogo e Donnas Vert", comunica con entusiasmo Stefania Perego, Presidente di Missione Sorriso VdA Clown Dottori.

L'evento è stato accolto con calore, i bambini animati, i genitori partecipi e le insegnanti premurose nell'organizzare un'esperienza memorabile. "In queste occasioni, l’attività di conoscenza e avvicinamento alla nostra associazione avviene attraverso un piccolo spettacolo, vista l’età dei bimbi", sottolinea Perego.

Con gratitudine, Perego condivide: "Raramente abbiamo la possibilità di svolgere questa tipologia di promozione sul territorio, soprattutto in questo periodo dove siamo impegnati a formare nuovi volontari, mantenendo in modo costante la presenza tutti i sabati in alcuni reparti dei nostri presidi ospedalieri. E’ stato davvero arricchente ritrovarci in queste vesti; la gioia e il calore ricevuti sono stati inaspettati."

Il cuore colmo di gratitudine, Perego conclude: "Ringraziamo le insegnanti e tutti i presenti per l’esito della raccolta fondi, per le parole di vicinanza espresse, per avere condiviso con noi il pomeriggio con un pizzico di leggerezza, che fa sempre tanto bene."