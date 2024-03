Interrotta SR44 a Pont-Saint-Martin: eseguiti interventi di accesso alla frana

Il Dipartimento regionale Protezione civile e Vigili del fuoco, in relazione all'interruzione della circolazione sulla strada regionale 44, a Pont-Saint-Martin, informa che sono stati eseguiti gli interventi di accesso alla zona di distacco della frana. Contemporaneamente è stata liberata la sede stradale dai detriti e sono iniziati gli interventi di ripristino dell'acquedotto comunale e della fibra ottica.

Dalle ore 12 alle 13 sarà garantita una finestra di passaggio, a senso unico alternato, con guardiania continua dei tecnici, riservata ai mezzi di grandi dimensioni che non possono utilizzare l'itinerario alternativo della strada regionale n. 1 di Perloz. Tale finestra servirà esclusivamente per lasciare defluire dalla vallata o raggiungere i paesi a monte coloro che sono rimasti bloccati a seguito del crollo di ieri o per permettere a mezzi essenziali per servizi di tipo pubblico di salire.



Successivamente saranno avviati gli interventi di disgaggio previsti. Al termine, previsto nel primo pomeriggio, sarà possibile valutare la possibilità di una nuova finestra di passaggio in tarda serata, sempre riservata ai mezzi pesanti.