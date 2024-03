Quando parliamo di riparazione caldaie Rinnai stiamo parlando di un'azienda che praticamente è un punto di riferimento per centinaia e centinaia di migliaia di persone che si affidano alla stessa quando decidono di acquistare una caldaia, ben sapendo che si parla di un dispositivo molto importante per casa nostra perché ci permette di potersi riscaldare nei mesi invernali e di avere acqua calda tutto l'anno e soprattutto ben sapendo che si tratta di un investimento a lungo termine e quindi bisogna essere molto consapevoli nella scelta.

Le persone non hanno problemi a differenza di qualche decennio fa ad avere informazioni sull’ impresa alla quale si stanno affidando semplicemente perché su internet si trova di tutto e di più e anzi forse il problema è al contrario nel senso che si trovano così tante informazioni che le persone possono andare un po' in confusione.

Parliamo di questo collegandoci ai servizi di riparazione perché siccome si sta parlando di assistenza tecnica post-vendita che tra l'altro non riguarda solo gli interventi di riparazione come vedremo, è chiaro che le persone in genere vanno a vedere come si sono trovati gli altri clienti con i tecnici dell'azienda ben consci che non vogliono avere problemi.

Magari ora che ci troviamo nei mesi invernali e abbiamo una caldaia della Rinnai almeno sappiamo che, se per caso si rompe e quello può capitare anche se la stessa è nuova, avranno un servizio di assistenza tecnica molto efficiente che gli invierà in poco tempo i tecnici che gli risolveranno il tutto, tecnici che utilizzeranno se servono dei pezzi di ricambio originali e questa è un'altra cosa importante.

Mentre come accennavamo sopra a parte gli interventi di riparazione questi tecnici caldaisti sono a disposizione dei loro clienti anche eventualmente per degli interventi di manutenzione che servono a migliorare l'efficienza energetica della caldaia e non spendere troppo soldi di bollette e servono anche per esempio a controllare il livello di emissioni inquinanti e tra l'altro in certi casi questi controlli sono anche obbligatori per legge.

Se la caldaia ci invia dei segnali strani dobbiamo subito contattare i tecnici della Rinnai

Quello che abbiamo suggerito nel titolo di questa seconda parte e cioè che comunque dobbiamo sempre fare attenzione rispetto ai segnali strani che potrebbe inviarci la nostra caldaia, è un qualcosa che purtroppo non tutti prendono in considerazione.

Infatti, spesso purtroppo si fa l'errore di contattare questi tecnici in questo caso della Rinnai ma è uguale per qualsiasi altra azienda che si occupa di vendita e di manutenzione e riparazione di caldaie solo quando la situazione è compromessa, oppure solo quando si è obbligati per legge agli interventi di manutenzione.

In realtà suggerivamo che, se per esempio la caldaia ci manda dei segnali strani e parliamo di rumori o di qualsiasi altra cosa, dovremmo essere pronti a contattare questi tecnici per spiegargli la situazione e per fissare un appuntamento così che possono venire a fare un check-up e capire se c'è un problema oppure era solo un falso allarme.