Prosegue il percorso delle Donne Democratiche verso Costituzione Conferenza regionale

Trentuno donne, recentemente iscritte alla piattaforma nazionale, si sono riunite per eleggere la delegata che rappresenterà la nostra regione alla Conferenza nazionale. Il voto ha designato Clotilde Forcellati, già impegnata domenica 9 marzo a Roma per l'elezione della portavoce nazionale. Questo movimento conta oltre 14.000 adesioni in tutta Italia, con il 45% delle partecipanti non iscritte al partito, una percentuale rispettata anche nella nostra regione.

Nel corso dell'incontro di lunedì, la deputata Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, e Roberta Mori, candidata unitaria al ruolo di portavoce, hanno partecipato tramite teleconferenza. Mori ha condiviso alcune parole chiave con le presenti: "pace", intesa come modo di affrontare le relazioni e le controversie, è il tema che dovrà trovare spazio nella prossima campagna elettorale per le elezioni del Parlamento europeo; "welfare", per il quale l'invito è a trovare soluzioni che valorizzino l'impegno di cura, affinché la presa in carico di minori e anziani non limiti le potenzialità femminili ma sia un elemento di rigenerazione culturale; "comunità", vista come luogo del protagonismo femminile per il cambiamento della società.

"Se il raggiungimento della parità di genere è previsto per il 2154, noi dobbiamo accelerare i processi. Siamo qui per questo, siamo acceleratori di femminismo", ha sottolineato Mori.

Le prossime tappe dell'Assemblea delle Donne Democratiche in Valle d'Aosta includono la stesura del regolamento della Conferenza e l'elezione della portavoce regionale. "Abbiamo fatto il primo passo di un lungo e, spero, proficuo cammino per giungere in tempi brevi alla costituzione della I Conferenza regionale delle Donne Democratiche della Valle d'Aosta", ha dichiarato Forcellati.

Ha continuato affermando: "L'Assemblea e la prossima Conferenza regionale saranno gruppi di dialogo tra tutte le iscritte e il fatto che già oggi circa il 50% del gruppo è composto da non iscritte al PD ci fa ben sperare per un allargamento del confronto su temi che ci stanno a cuore. Sono felice di essere stata votata come delegata regionale alla Conferenza nazionale. Avrò il compito di partecipare alle riunioni, condividendo con la prossima Portavoce e con le iscritte i temi nazionali proponendone la discussione e la declinazione a livello regionale. Sarà importante essere unite e pragmatiche in modo tale che ciascuna iscritta si senta partecipe e protagonista della vita della nostra comunità a tutti i livelli di rappresentanza".

Nei prossimi giorni, le donne interessate potranno continuare ad aderire alla piattaforma nazionale e regionale. Per aderire alla piattaforma nazionale è possibile visitare il link donnedem.it, mentre il link per la piattaforma regionale verrà costituito nelle prossime settimane.