Interventi a supporto dell’agricoltura valdostana: incontro a Roma con i vertici di Agea

Mercoledì 28 febbraio l’Autorità di gestione del Complemento regionale per lo sviluppo rurale 23/27, Alessandro Rota, e la direttrice di Area VdA, Angèle Barrel, hanno incontrato a Roma i vertici dell’Organismo pagatore Agea per discutere diverse questioni rilevanti sull’applicazione di alcune misure del PSR 14/22 e del CSR 23/27 a sostegno degli agricoltori valdostani.

I referenti regionali hanno sollevato la questione delle domande di aiuto relative all’annualità 2019 ancora in attesa di finanziamento. È un problema spinoso che si protrae da anni e per il quale è stata ribadita la richiesta urgente di fare ricorso a fondi nazionali per garantirne il pagamento.

Inoltre. è stata presentata ad Agea una proposta di mappatura grafica del territorio valdostano, realizzata dai tecnici dell’Assessorato e di Area VdA, che definisce le superfici foraggere e quelle dei pascoli. La mappatura, attraverso la quale sarà possibile calcolare anche il carico animale delle diverse aree, rappresenta un prezioso strumento per la compilazione delle domande di aiuto per le misure a superficie del CSR 23/27 e permetterà ai Centri di Assistenza Agricola di agevolarne la gestione. I referenti di Agea hanno apprezzato l’approccio metodologico proposto e il consistente lavoro di studio del sistema. Ora la mappatura è al vaglio delle competenti strutture tecniche, che dovranno esprimersi sulla sua applicazione e definirne i tempi.

Un altro tema affrontato ha riguardato la richiesta di collaborazione espressa ad Agea per pervenire a una rapida soluzione di alcuni problemi informatici che impediscono la raccolta delle domande relative ad alcuni bandi, già redatti dalle strutture dell’Assessorato, che devono essere pubblicati a breve. Si tratta, per il PSR 14/22, dei bandi per la misura 4.1.1, relativa al sostegno agli investimenti nelle aziende agricole, e per la misura 6.4.2 sugli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole del programma Leader; del bando per l’intervento del CSR 23/27 relativo ai contributi a sostegno della promozione dei prodotti di qualità e di quello per i macchinari e l’innovazione del PNRR.

A conclusione dell’incontro, è stata ribadita la necessità di organizzare riunioni periodiche tra i vertici di Agea e dell’Assessorato, per permettere una puntuale analisi e la ricerca delle soluzioni praticabili per le problematiche tecniche che spesso rallentano la normale attività di gestione dei due strumenti programmatici, il PSR 14/22 e il CSR 23/27.