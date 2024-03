Sabato 2 marzo riapre Matterhorn Alpine Crossing

Il suggestivo legame tra Breuil-Cervinia e Zermatt, due località montane iconiche unite da panorami mozzafiato e piste perfettamente innevate, si rinnova con la riapertura del Matterhorn Alpine Crossing, prevista per sabato 2 marzo. Questo eccezionale percorso, che ha accolto sciatori e snowboarder fin dall'autunno scorso, offre ora un'esperienza ancora più accessibile grazie alla ripresa delle attività degli impianti di risalita, rendendo le due località più vicine non solo per gli amanti degli sport invernali, ma anche per chi preferisce godersi le meraviglie della montagna senza sciare.

La funivia di Zermatt Bergbahnen, fondamentale per il completamento di questo collegamento internazionale tra Breuil-Cervinia e Zermatt, è pronta a tornare in funzione dopo i lavori di manutenzione svolti nei mesi precedenti. Questo significa che gli appassionati di montagna potranno nuovamente godere della spettacolare salita fino ai 3.883 metri del Piccolo Cervino, noto anche come Matterhorn Glacier Paradise. Oltre alle piste di sci, questa meta offre una vasta gamma di attività anche per i pedoni, consentendo loro di esplorare la terrazza panoramica circondata dalle maestose vette appena innevate, visitare la suggestiva Grotta di ghiaccio e proseguire il loro viaggio verso Zermatt, immersi in un paesaggio alpino da cartolina.

Questa riapertura non solo celebra la bellezza e l'avventura delle montagne, ma sottolinea anche l'importanza di collaborazioni internazionali nel promuovere il turismo sostenibile e l'accessibilità alle meraviglie naturali. È un'opportunità per gli amanti della montagna di vivere un'esperienza unica e indimenticabile, avvicinandosi alla natura e alla sua maestosità in un contesto di sicurezza e comfort. Che si tratti di sciatori esperti, escursionisti o semplici ammiratori della natura, il Matterhorn Alpine Crossing offre qualcosa di straordinario per tutti coloro che desiderano esplorare le Alpi in tutto il loro splendore.