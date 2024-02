Coumba Freida: Collaborazione tra la Biblioteca Comunale e l'Oratorio per la salute della comunità

La collaborazione tra le Biblioteche Comunali e l'Oratorio Gran San Bernardo di Etroubles riveste un ruolo fondamentale nell'offerta di servizi orientati al benessere della comunità. Attraverso questa sinergia, le istituzioni locali si uniscono per promuovere l'importanza della salute fisica e mentale, nonché della socializzazione e dell'inclusione.

Le biblioteche di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses sono spazi vitali all'interno della comunità, non solo per l'accesso alla conoscenza e alla cultura, ma anche come luoghi di aggregazione e di promozione del benessere.

In collaborazione con l'Oratorio Gran San Bernardo di Etroubles, queste istituzioni si impegnano a offrire un'opportunità unica per gli adulti della zona: un corso di ginnastica dolce, condotto dalla rinomata fisioterapista dott.sa Serena Cimalando.

Le biblioteche comunali sono spazi inclusivi che svolgono un ruolo centrale nella vita di una comunità. Oltre a fornire accesso alla conoscenza e alla cultura attraverso libri, risorse multimediali e eventi culturali, le biblioteche promuovono anche l'inclusione sociale e il benessere. In questo contesto, la Biblioteca Comunale di Etroubles, insieme alle biblioteche di Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses, si impegna a facilitare l'accesso alla salute e al benessere attraverso programmi come il corso di ginnastica dolce.

L'Oratorio Gran San Bernardo di Etroubles rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, offrendo non solo attività religiose, ma anche servizi sociali e ricreativi. Collaborando con la Biblioteca Comunale, l'oratorio amplifica il suo impatto sulla comunità, diventando un centro per l'inclusione e la promozione del benessere fisico e mentale.

Il corso di ginnastica dolce per adulti, condotto dalla fisioterapista dott.sa Serena Cimalando, rappresenta un'opportunità unica per gli adulti dei comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses. Le lezioni, che si terranno presso l'oratorio di Etroubles, sono progettate per favorire il movimento, migliorare la flessibilità e promuovere il benessere generale.

La colla-borazione tra la Biblioteca Comunale e l'Oratorio Gran San Bernardo porta numerosi benefici alla comunità.

Oltre a offrire un'oppor-tunità di miglio-ramento della salute fisica e mentale attraverso il corso di ginnastica dolce, questa partnership rafforza il legame sociale tra le istituzioni locali e promuove la coesione comunitaria.

Inoltre, l'offerta del corso priorita-riamente agli iscritti over 60 dei comuni coinvolti dimostra un impegno per l'inclusione e il supporto delle fasce di età più anziane.

La collaborazione tra la Biblioteca Comunale e l'Oratorio Gran San Bernardo di Etroubles rappresenta un esempio eccellente di come le istituzioni locali possano unirsi per promuovere il benessere e l'inclusione all'interno della comunità. Il corso di ginnastica dolce per adulti è solo uno dei tanti modi in cui queste istituzioni lavorano insieme per migliorare la qualità della vita dei cittadini locali.