Charvensod: Il Consiglio comunale ricorda Eliana Joccoz. Rotazione degli assessori

“Da quando sono Sindaco Eliana c’è sempre stata – ha detto commosso Ronny Borbey. Si è sempre contraddistinta per la sua correttezza, la sua professionalità e dedizione al lavoro, ma anche per la sua tipica discrezione”.

Il Consiglio ha poi proseguito l'esame dell'ordine del giorno.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente del 21 dicembre 2023, il sindaco Borbey ha dato il benvenuto al nuovo segretario comunale Jeannette Grosjacques e chiesto di anticipare il settimo punto dell’ordine del giorno. L’assemblea ha quindi preso atto della nomina del nuovo quarto assessore di Charvensod, cosiddetto “a progetto”, con l’avvicendamento tra Luca Jacquemod e Chiara Bernardi. A spiegare il cambio è il sindaco di Charvensod, Ronny Borbey:

“Non si tratta di un rimpasto perché già nel nostro programma elettorale avevamo istituito un Assessore a progetto per seguire specifici temi per un tempo definito. Per due anni Luca Jacquemod, assessore alle manutenzioni, decoro e cittadinanza attiva, aveva il compito di sviluppare e seguire il progetto “Il mio paese è (il) più bello”, ed ha svolto il suo lavoro in maniera precisa, puntuale e meticolosa, con uno sguardo attento al territorio. Il progetto è ora strutturale all’Amministrazione comunale e Luca Jacquemod proseguirà il monitoraggio del progetto da Consigliere, mantenendo le stesse deleghe”.

Per questo motivo, Luca Jacquemod ha rassegnato le sue dimissioni. “Ringrazio il Sindaco ed il Vicesindaco per aver creduto in questo progetto ed avergli dato gambe, ha detto Luca Jacquemod. Ringrazio anche gli altri Assessori, che si sono ridotti la propria indennità per potermi accogliere, e tutti i Consiglieri per avermi dato la possibilità di fare questa bella esperienza. Ho cercato di dare il mio contributo alla giunta, resterò sempre disponibile in caso di necessità. Auguro buon lavoro a Chiara”.

Passaggio di consegne tra Chiara Bernardi e Luca Jacquemod

“Nel mentre, l’Amministrazione ha dato corso alla trasformazione della biblioteca comunale e al riordino del Biblioarchivio, l’archivio storico, nonché alla valorizzazione delle associazioni presenti sul territorio – prosegue Borbey, elementi che necessitano di un nuovo specifico progetto che verrà seguito da Chiara Bernardi, nuovo assessore al patrimonio culturale, ai beni archivistici e librari e all’associazionismo. Ringrazio sia l’ex assessore Jacquemod per il lavoro fatto che il neoassessore Bernardi per aver accettato questa nuova sfida”.

Nel corso del passaggio di consegne, Chiara Bernardi si è unita ai ringraziamenti a Sindaco, Vicesindaco, Assessori e Consiglieri, ed a Jacquemod: “Cercherò di fare tutto nel migliore dei modi e di onorare l’opportunità che mi è stata data – ha detto. Spero che il nostro Biblioarchivio diventi un unicum ed un modello per la cultura valdostana. Mi impegnerò anche per lo sviluppo di eventi culturali per la nostra comunità”.

Si è poi passati all’approvazione della convenzione tra il Comune di Charvensod e la Società Service des Eaux Valdôtaines s.r.l. (SEV) per la regolazione dei rapporti riconducibili al subentro della gestione comunale del servizio idrico integrato, e all’approvazione delle tariffe del servizio di acqua non potabile per il 2024.

È stata poi discussa e approvata la prima variazione al bilancio di previsione 2024/26. Verranno utilizzati 125.000 euro di un finanziamento regionale per il rifacimento della pavimentazione della scuola primaria di Plan-Félinaz, mentre 25.000 euro del BIM serviranno per integrare la spesa per i lavori all’acquedotto tra Ampaillan, Pont-Suaz e Girada. Applicando una quota di avanzo vincolato, 20.000 euro serviranno per la proroga di un contratto interinale, in attesa dell’indizione di un concorso per l’assunzione di un geometra (cat. C2), mentre 19.000 euro verranno investiti per l’implementazione dei lavori del parcheggio di Les Combes.

Sono poi state adottate alcune varianti non sostanziali al piano regolatore ed è stata approvata la definizione delle schede per la verifica annuale degli equilibri funzionali dello stesso P.R.G.