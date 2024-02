Borsa di nylon riciclato per Visonà

Conosciuta per la bellezza e la qualità della sua produzione di borse, tra le quali l’iconica Linda, la vicentina Visonà ha immesso sul mercato una linea interamente in nylon riciclato nel segno di una filosofia aziendale da sempre incentrata sulla sostenibilità ambientale. Una nuova borsa che ha incontrato le simpatie del pubblico sia italiano che estero. Visonà realizza ancor oggi a mano, con esperti maestri artigiani, tutta la sua produzione che richiede soprattutto precisione nell’esecuzione, attenzione al dettaglio, puntando sempre su pelli pregiate, di prima qualità “Pieno Fiore” che durano negli anni. Borse di lusso accessibile con nessun logo in vista, design contemporaneo e raffinato. Con la loro eleganza sobria e raffinata si adattano. a tutte le età perfettamente a tutte le mode. Visonà esporta in 45 paesi nel mondo ed ha avuto un 2023 straordinario, segno evidente che le sue borse piacciono.