VdA Aperta: Per Europee diritto di voto dei fuorisede

Il tema del voto dei fuori sede riveste un'importanza fondamentale per la democrazia, intesa come partecipazione attiva dei cittadini. È un obiettivo trasversale di interesse generale, come dimostrato dall'ampio sostegno politico a proposte di legge provenienti da diverse forze politiche, quali PD, +Europa, Azione, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. La Camera ha già approvato il provvedimento, ora è necessario compiere un ultimo sforzo.

"Durante il prossimo Consiglio, la nostra Consigliera Erika Guichardaz - si legge in una nota di VdA Aperta - presenterà una mozione che accoglie una richiesta proveniente dal basso, supportata da raccolte firme e mobilitazioni di lavoratori, cittadini e studenti". Questa mozione, già approvata all'unanimità dal Consiglio regionale lombardo, sollecita il Parlamento a intervenire legislativamente. Secondo il testo della legge, chi risiede in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cure potrebbe comunque esprimere la propria preferenza elettorale.

La maggioranza parlamentare ha recentemente presentato un emendamento al Decreto Legge "Elezioni 2024", che riguarda esclusivamente le elezioni europee e gli studenti (poco meno di 600.000, non tutti i fuorisede, su una popolazione di più di 4 milioni di persone). Questo emendamento prevede due meccanismi diversi a seconda che lo studente fuorisede abbia il domicilio in un comune della stessa circoscrizione elettorale del comune di residenza o in una diversa. Tuttavia, basterebbe l'approvazione della legge già votata alla Camera da parte del Senato.

Infine, è importante ricordare che l'Italia è uno dei pochi paesi dell'Unione Europea, insieme a Cipro e Malta, che non prevede strumenti di voto alternativo (come delega, voto per corrispondenza o anticipato) rispetto al voto in presenza.