Viverone: Casa Futura per il Soggiorno Anziani Autosufficienti, la migliore esperienza di accoglienza

Antonella e il suo staff ti aspettano a Casa Futura , una struttura all'avanguardia che offre tutti i comfort. Situata in una posizione ideale a Viverone per godere della tranquillità desiderata in un parco privato, la villa offre un'esperienza unica.

Il personale è selezionato con cura poiché la priorità è il benessere degli ospiti, proprio come in una famiglia. Per questo motivo si ha la possibilità di personalizzare la propria stanza, portare arredi o cimeli cari all'ospite.

Oltre all'affetto e agli abbracci, sono garantite anche le dovute attenzioni alimentari e mediche per coloro che ne hanno bisogno. Tutto è impostato per offrire la massima attenzione possibile agli ospiti.

Casa Futura è una delle poche strutture che accoglie ospiti anche solo per il diurno, durante il periodo estivo. Le recensioni sono estremamente positive, testimonianza di dedizione e professionalità.

La struttura, Villa di Viverone:

La struttura si trova in Via Zimone, 8 a Viverone. Si tratta di una Villa di tre livelli indipendente immersa nel verde con un ampio giardino privato. All’interno nel piano terra si trova la sala da pranzo e relax di circa 60 mq con annessa la cucina . Al 1° piano si trova la zona notte con camere confortevoli arredate con mobilio nuovo e tutte le camere godono di una vista sulle colline oltre ad avere balconi abitabili dove sono presenti salottino da esterno.

Al piano terzo si trova la zona notte dello staff che monitora H24 gli ospiti durante l’orario notturno. La villa si trova a 5 minuti d’auto dal rinomato "Lago di Viverone" che offre una moltitudine di servizi (ristoranti, campi da bocce, aree relax ecc.) e che durante la bella stagione vanta dei luoghi nella quale vengono organizzate uscite con gli ospiti e i parenti, mantenendo il diretto contatto con la natura. Il centro cittadino dista a 5 minuti e si possono trovare bar, tabacchi, negozi di vario genere.

Casa Futura è presente anche a Torino con le strutture già operative di Torino in Corso Umbria e Corso Montegrappa.