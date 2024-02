L' Assessore Sapinet e ANAS insieme per la sicurezza viaria della Valle d’Aosta"

Durante l'incontro del 6 febbraio, Sapinet ha nuovamente incontrato i principali attori responsabili, incluso l'ing. Angelo Gemelli dell'ANAS e l'ing. Francesco Musto dell'Area gestione rete Valle d’Aosta, per discutere degli interventi attuali e futuri sulle strade statali.

L'importanza dell'iniziativa dell'Assessore alle Opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, risiede nella sua costante interazione con i responsabili delle infrastrutture stradali nella regione.

La presenza del Sindaco di Nus, Camillo Rosset, aggiunge ulteriore peso all'importanza dell'incontro, evidenziando la collaborazione tra enti locali e regionali. Un punto focale dell'incontro è stato l'intervento previsto per la rotatoria all'incrocio tra la Statale 26 e la Regionale per Fénis.

Anas ha rassicurato sull'avvio dei lavori dopo una pausa invernale, sottolineando l'impegno nel risolvere le criticità contrattuali. Sapinet e Rosset hanno enfatizzato l'indispensabilità del completamento di quest'opera per migliorare la sicurezza dello svincolo, essenziale per la viabilità regionale e comunale, nonché per il flusso diretto verso il casello autostradale.

Ma l'incontro non si è limitato a questa specifica questione: è stato anche un'occasione per discutere della variante di Etroubles e dei progetti futuri, dimostrando l'attenzione per l'intero panorama delle infrastrutture stradali regionali.L'aggiornamento con i vertici regionali del gestore viario statale non solo ha permesso di verificare lo stato degli interventi in corso, ma ha anche rinnovato l'impegno reciproco ad operare in un contesto di stretta collaborazione.

Questo scambio di informazioni è essenziale per programmare e realizzare le opere necessarie al miglioramento della sicurezza sulle strade statali nella regione, sottolineando così l'importanza dell'iniziativa dell'Assessore Sapinet e degli altri partecipanti.