Spesso le persone quando vanno a prendere delle informazioni sugli interventi di potature e siepi se per caso è la prima volta che si avvicinano a questa possibilità magari si chiedono se questo tipo di intervento, oltre a essere di sicuro un'operazione utile e importante per il proprio giardino, se ci possono essere degli imprevisti e insomma vorrebbero sapere come lavorano le imprese di manutenzione delle aree verdi, o come lavorano i giardinieri per capire come comportarsi.

Diciamo che in genere queste imprese la prima cosa che dicono con i clienti che appunto ne sanno poco dell’argomento, è che, per quanto riguarda questa potatura delle aree verdi serve scegliere il momento giusto quando eseguirla e cioè in generale dovrebbe essere effettuata quando c'è una stagione di crescita attiva delle piante e già questa è una prima indicazione importante da sapere.

Magari non ci sono dati precisi però di sicuro bisognerebbe evitare di potare durante i periodi di riposo invernale e soprattutto al contrario bisognerebbe evitare questo tipo di intervento durante le giornate molto calde o di forte insolazione perché altrimenti ci sarebbe un rischio che la pianta si possa danneggiare e che quindi possa essere vanificato il lavoro e i soldi che il cliente ha speso.

Teniamo presente che i professionisti che lavorano in queste imprese a parte avere le competenze e a parte. In molti casi avere anche una certa esperienza nel settore, dovranno saper utilizzare gli strumenti giusti per poterla eseguire e parliamo per esempio di cesoie o forbici sempre pulite e affilate per ottenere tagli precisi.

Praticamente grazie a questa precisione si può evitare di danneggiare la pianta e si può evitare di strappare i rami e le due cose sono molto importanti.

Così come se parliamo di problemi imprevisti che possono esserci all'interno di un intervento di potatura delle siepi, uno su tutti di sicuro riguarda la presenza di malattie o parassiti.

Quindi quei professionisti magari si accorgono che ci sono segnali di queste malattie e parliamo di muffa sui rami o di macchie, o possiamo parlare di parassiti quali dei ragnetti rossi che potrebbero infestare e in questi casi bisogna prendere subito le giuste precauzioni e le misure appropriate per risolvere il problema.

Non è per niente facile un intervento di potatura delle siepi

Come dicevamo il titolo di questa seconda parte non è facile un intervento di potatura delle siepi anche per i tanti imprevisti che ci possono essere e già ne abbiamo parlato nella prima parte e possiamo aggiungere anche il dover stare attenti ad evitare una potatura troppo drastica, potatura che altrimenti potrebbe danneggiare la pianta addirittura causando la morte o una crescita debole.

Questo appena detto ci suggerisce che non possiamo affidare questo tipo di intervento così delicato a qualunque professionista che magari così professionista non è ed è semplicemente abile a pubblicizzarsi sui social o sul web in generale lusingando con delle tariffe più basse della media e quindi facendo concorrenza sleale, ma senza nemmeno garantire una certa qualità del servizio.