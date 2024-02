Nuovo sportello BCC Valdostana in piazza Chanoux ad Aosta

In questi giorni è stata inaugurata la nuova Area Self in Piazza Émile Chanoux ad Aosta, contenente un Atm evoluto per prelievi e versamenti di contante e assegni. La nuova area permetterà di operare in completa autonomia e in totale sicurezza senza il vincolo dell’orario di apertura sportello.

Lo sportello ATM permette ai correntisti BCC VALDOSTANA di accedere ai propri conti correnti e di effettuare le principali operazioni di cassa (prelievo, versamento e disposizione Bonifici) senza costi aggiuntivi e risparmiando eventuale tempo di attesa delle tradizionali casse di filiale.

“Il nuovo servizio ATM Evoluto si integra su uno dei luoghi più frequentati di Aosta dando risposta alle richieste pervenuteci da cittadini e commercianti – commentano Davide Ferré e Fabio Bolzoni, rispettivamente Presidente e Direttore Generale BCCV - e si affiancano alle altre filiali presenti in questo luogo. Il tutto rientra nella logica di un processo di innovazione avviato da tempo con nuovi servizi e strumenti, come quelli già sviluppati a Pila, Courmayeur, Cervinia e Pont-Saint-Martin, per integrare la relazione con i clienti fornendo loro un servizio H24”.