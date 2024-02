Il Volo a Estate al Forte di Bard 2024 sabato 6 luglio

Sono aperte da oggi, martedì 6 febbraio, alle ore 10.00 per il fanclub e da domani, mercoledì 7 febbraio, dalle 10.00, le prevendite per il concerto de Il Volo in programma sabato 6 luglio al Forte di Bard, nell’ambito della rassegna Estate al Forte di Bard 2024.

Il trio più famoso al mondo - formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble - festeggerà con il pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, con la tournée Tutti per uno - Capolavoro, portando sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti in uscita nei prossimi mesi, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

Le richieste per spettatori con disabilità certificata al 100% devono essere inviate all’indirizzo prenotazioni@fortedibard.it. Verranno soddisfatte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Biglietti a partire da 65,00 euro + diritti di prevendita.

Info su ticketone.it e fortedibard.it