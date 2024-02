Approvati contributi per pascolo estivo

"Questo sostegno va a completare il pacchetto degli aiuti previsti per la pratica del pascolamento estivo, includendo nell’accesso ai sostegni anche quelle aziende che, trovandosi già a quote elevate, non trasferiscono i loro capi in alpeggio, ma portano comunque i loro animali produttivi sulle superficie destinate al pascolo. Altro aspetto da sottolineare è che agli aiuti accedono anche le aziende produttive del settore ovi-caprino. – commenta l’Assessore Marco Carrel – Si tratta di un quadro complessivo e integrato di misure che pongono la massima attenzione alla tradizionale pratica del pascolamento, alla conservazione del benessere animale e alla valorizzazione della produttività dei capi.»

Per accedere agli aiuti, di cui possono beneficiare le aziende che durante l’estate hanno pascolato i capi di bestiame produttivi, è possibile presentare domanda a partire da venerdì 15 marzo 2024, anche per il tramite dell’AREV - Association Régionale Éléveurs Valdôtains.

Le risorse a disposizione per la presente misura, che si aggiungono ai fondi già previsti per il sostegno alla monticazione, ammontano a 160.000 euro.