Il mistero svelato: ritrovato il relitto dell'aereo di Amelia Earhart nel Pacifico

Nel vasto scenario dell'Oceano Pacifico, la squadra di esplorazione americana, Deep Sea Vision, potrebbe aver finalmente gettato luce su uno dei misteri più intriganti della storia dell'aviazione. Dopo 87 anni di incertezze, sembra che il relitto dell'aereo con cui Amelia Earhart scomparve misteriosamente nel 1937 durante il suo tentativo di circumnavigare il globo, sia stato individuato a oltre 5.000 metri di profondità.

Utilizzando un drone sottomarino, la squadra ha perlustrato più di 5.200 chilometri quadrati dell'Oceano Pacifico, rivelando il possibile Lockheed 10-E Electra di Earhart. Le immagini del sonar, condivise su Instagram il 27 gennaio, mostrano un relitto affondato che si trova a meno di 160 chilometri da Howland Island, l'isola tra l'Australia e le Hawaii che Earhart e il suo navigatore Fred Noonan cercavano di raggiungere per fare rifornimento di carburante.

Il ritrovamento solleva emozioni e interrogativi, poiché Tony Romeo, ex ufficiale dell'intelligence dell'Air Force che ha finanziato l'esplorazione, è in cerca di nuove immagini più definite per confermare con certezza che il relitto appartiene effettivamente ad Amelia Earhart. Un capitolo affascinante si apre nella storia dell'aviazione, dando nuova vita a un enigma che ha resistito al passare degli anni.