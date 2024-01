La Presidenza delle Regione informa che, ai sensi della l.r. 11/1997, è stata prorogata, non oltre il 31 dicembre 2024, la scadenza del Consiglio di amministrazione dell’Institut valdôtain de l’artisanat de tradition-IVAT, con il conseguente stralcio dell’avviso pubblico per le cariche in scadenza nel primo semestre 2024