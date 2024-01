Fregature delle festività: Acquisti illusori tra offerte e saldi invernali

Anche quest'anno, le sorprese spiacevoli si sono nascoste dietro le festività natalizie, in mezzo a offerte allettanti e promozioni irresistibili. Diversi consumatori hanno fatto esperienza di inganni durante gli acquisti, trasformando la gioia dell'acquisto in amare delusioni.

Codici, l'associazione per la difesa dei consumatori, ha registrato segnalazioni di truffe di varia entità, evidenziando le insidie presenti sia negli acquisti online che in quelli tradizionali. Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, sottolinea l'importanza di mantenere elevata la guardia, soprattutto durante il periodo dei saldi invernali.

"È fondamentale procedere con cautela durante gli acquisti, sia online che in negozio", avverte Giacomelli. "Abbiamo ricevuto segnalazioni di truffe legate a acquisti di rilevanza, come nel caso di consumatori attirati da sconti su profumi di marca. Dopo essersi lasciati sedurre dalle offerte, si sono ritrovati con prodotti falsi. Non possiamo affermare con certezza se i venditori fossero a conoscenza della contraffazione, ma è essenziale che i consumatori si muovano con prudenza."

Giacomelli consiglia di diffidare degli sconti troppo allettanti, specialmente quando coinvolgono marchi noti, e di verificare l'affidabilità dei negozi attraverso recensioni online, soprattutto nel caso di acquisti virtuali. Durante i saldi, è cruciale controllare attentamente i prezzi esposti e conservare gli scontrini per eventuali garanzie o cambi.

"In caso di inconvenienti legati agli acquisti, sia in negozio che online, i consumatori possono contare sull'assistenza di Codici", sottolinea Giacomelli.

L'associazione è pronta a offrire supporto attraverso il numero telefonico 065571996 o via e-mail all'indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Un valido alleato per affrontare le sfide di un periodo in cui le truffe sembrano essere all'ordine del giorno.