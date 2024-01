Giubileo 2025: annunciato lo "Zaino del Pellegrino"

"Ho accolto molto volentieri le proposte di alcune aziende, italiane e straniere, per la produzione e commercializzazione di uno "Zaino Ufficiale del Pellegrino" per il prossimo Giubileo del 2025. So bene quanto possa essere utile uno zaino durante un pellegrinaggio e quanto sia importante conservarlo, con i segni del tempo e dell’usura, come un testimone pieno di ricordi di quei giorni di preghiera e riflessione, pieni di emozioni e per questo indimenticabili", ha commentato monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, nel comunicare la decisione di aver assegnato alla Stegip 4 la realizzazione dello ziano



Lo zaino e tutti gli accessori che compongono il "Kit del Pellegrino", ovvero un cappello a falde larghe, un foulard, una borraccia, un poncho impermeabile, un rosario da polso, si legge in un comunicato del dicastero, sono stati realizzati utilizzando componenti riciclati ed ecosostenibili.