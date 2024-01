Dal 1° gennaio 2024, un'iniziativa per tutti i residenti della Valle d’Aosta

L'acquisto di questo nuovo abbonamento, chiamato 'SPECIAL20', può essere effettuato attraverso l’App #vdatransports o tramite registrazione sul sito vda-abbonati.sitvallee.it. In alternativa, è possibile ottenere questa vantaggiosa offerta presentando la propria smart card presso diverse sedi autorizzate, tra cui l’Autostazione di Aosta (Via Carrel) e le sedi aziendali di Arriva Italia, Svap e Vita. È richiesto un documento di identità per l'acquisto.

"Con questo nuovo abbonamento, molto conveniente, desideriamo sostenere in modo significativo le famiglie valdostane, riducendo i costi per il trasporto e semplificando l'utilizzo dei mezzi pubblici," ha dichiarato il vice presidente della Regione e Assessore allo Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Luigi Bertschy. "Vogliamo promuovere una nuova forma di mobilità che privilegi l'utilizzo del trasporto pubblico locale, rendendo più agevole l'accesso ai mezzi di trasporto."

Il nuovo abbonamento SPECIAL20 ha già suscitato interesse tra i residenti della Valle d’Aosta, con oltre 100 persone che hanno aderito al progetto tramite l'app #vdatransports. Questo titolo di viaggio promozionale è una rivoluzione nel trasporto pubblico locale, consentendo viaggi illimitati su tutto il territorio regionale, senza limiti di corse.

Un risultato incoraggiante si è già manifestato poco dopo l'apertura delle vendite, afferma l’Assessore ai Trasporti e Mobilità Luigi Bertschy. Questo ci sprona a lavorare ulteriormente in sinergia con le aziende per promuovere una mobilità più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico-sociale. Il costante coinvolgimento dei cittadini sarà fondamentale in questo percorso verso un trasporto più ecologico ed efficiente.

