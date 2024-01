Al via la campagna Tesseramento 2024 #Iscriviti al cambiamento: identità, partecipazione, innovazione

La CISL ha inaugurato la "Campagna Tesseramento 2024" con l'entusiasmante motto #Iscriviti al cambiamento, sottolineando l'importanza dei concetti di identità, partecipazione e innovazione. Questa iniziativa rappresenta un punto di svolta cruciale, poiché proietta la CISL verso una nuova direzione: quella di essere un'autentica guida anziché un semplice seguace del cambiamento.

In questo contesto, la CISL si pone l'ambizioso obiettivo di abbracciare con coraggio e determinazione il progetto del cambiamento, orientando le sue azioni e iniziative per i prossimi anni. Tale progetto si basa su una spinta ideale e organizzativa che mira a rafforzare ulteriormente i valori fondamentali della solidarietà, dell'unità e della coesione.

Jean Dondeynaz

La promozione attiva di questi valori costituisce il cardine delle azioni della CISL, accentuando l'importanza del lavoro come fulcro della società, dove ogni individuo e le loro voci hanno un ruolo significativo. Questo approccio inclusivo si concentra sulla valorizzazione delle persone e sull'incremento dell'inclusione sociale, elementi vitali per una società equa e sostenibile.

La CISL si impegna a sostenere un cambiamento innovativo e costruttivo, affrontando le sfide del futuro con fiducia e determinazione. La campagna di tesseramento del 2024 rappresenta non solo un invito a unirsi attivamente all'organizzazione, ma anche un'opportunità per contribuire alla costruzione di una comunità in cui ciascun individuo possa sentirsi parte integrante e protagonista del cambiamento stesso.

La visione della CISL non è solamente quella di adattarsi al cambiamento, ma di essere all'avanguardia nel plasmarlo, guidando il percorso per un futuro migliore, dove l'identità, la partecipazione e l'innovazione siano elementi centrali per il progresso e il benessere comune.

