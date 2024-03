8 MARZO 2024 “CONCILIARE STANCA”

Le Organizzazioni sindacali regionali CISL Valle d’Aosta e UIL Valle d’Aosta, con il patrocinio della Consigliera di Parità VDA, l’Associazione “DORA DONNE in Valle d’Aosta”, l’Associazione di Promozione sociale “COR ET AMOR”, in occasione dell’8 marzo 2024 - Giornata internazionale per i diritti delle donne PRESENTANO Il giorno 8 marzo 2024 alle ore 17.30, presso la sala riunione della banca BCC (via Garibaldi 3) - Aosta, il cortometraggio “CONCILIARE STANCA”, scritto e diretto dal regista Francesco Zarzana, con l’attrice protagonista Carmen Di Marzo e le musiche della giovane Chiara Troiano.

Il cortometraggio tratta il tema della violenza contro le donne ed è stato presentato in anteprima al BUK FILM FESTIVAL; proiettato al “Nursind Care Film Festival” ha vinto il Premio Cadom (Centro Aiuto Donne Maltrattate); al Mirabilia International Film Festival ha vinto il premio come “Miglior Regia”. Inoltre, ha vinto il Premio come Miglior Corto al GIMFA, Gralha International Monthly Film Awards 2021 di Curitiba in Brasile. Il cortometraggio è stato in concorso per il Premio David di Donatello nella sezione cortometraggi.

Dopo la proiezione seguiranno una riflessione ed un dibattito in cui interverranno: KATYA FOLETTO, Consigliera di Parità della Valle d’Aosta; BARBARA BUILLAS, Vicepresidente di “DORA DONNE IN VALLE D’AOSTA”; LUCA NARDI, Presidente dell’Associazione “COR ET AMOR” e Coordinatore del progetto nazionale “COSTRUIAMO GENTILEZZA”.

Chiuderanno il dibattito le responsabili del Coordinamento Donne CISL VDA e UIL VDA.