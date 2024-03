8 Marzo 2024: Festa della Donna - Mimose per le "Nonnine" della Valle d'Aosta

Buongiorno a tutti e benvenuti a questa speciale celebrazione in onore della Festa della Donna del 2024.

Oggi, ci riuniamo per rendere omaggio alle donne anziane della Valle d'Aosta, in particolare alle "nonnine" che risiedono presso le nostre Residenze Sanitarie Assistenziali. In occasione di questa giornata significativa, le organizzazioni sindacali Cisl e Uil Pensionati della Regione hanno deciso di portare un sorriso sul viso di queste donne con un gesto simbolico ma carico di significato: la consegna delle mimose.

Il gesto di consegnare le mimose alle donne anziane è più di un semplice dono floreale. È un atto di riconoscimento e gratitudine per il loro impegno, la loro saggezza e la loro resilienza nel corso degli anni. Le "nonnine" rappresentano la nostra storia, sono custodi di tradizioni preziose e fonte di ispirazione per le generazioni future. Oggi vogliamo celebrare la loro preziosa presenza nelle nostre vite e dimostrare quanto siano amate e rispettate nella nostra comunità.

La Festa della Donna è un'occasione speciale per celebrare i successi, i contributi e le lotte delle donne in tutto il mondo. È un giorno in cui riflettiamo sul progresso compiuto nel raggiungere l'uguaglianza di genere e rinnoviamo il nostro impegno per eliminare le disparità ancora esistenti. È anche un momento per onorare le donne nelle nostre vite: le nostre madri, sorelle, figlie, amiche e colleghe.

Quest'anno, oltre a celebrare le donne di tutte le età e provenienze, vogliamo concentrarci in particolare sulle donne anziane. Queste donne hanno attraversato epoche di cambiamento e hanno contribuito in modo significativo alla costruzione delle nostre comunità. È importante riconoscere il loro ruolo e assicurare che abbiano accesso alla dignità, al rispetto e alle cure di cui hanno bisogno.

La consegna delle mimose alle "nonnine" degenti presso le Residenze Sanitarie Assistenziali è solo un piccolo gesto per dimostrare il nostro affetto e la nostra gratitudine. Ogni fiore rappresenta il nostro rispetto per la loro vita e la nostra promessa di continuare a valorizzarle e a prendere a cuore il loro benessere.

In conclusione, mentre celebriamo la Festa della Donna, rinnoviamo il nostro impegno per costruire un mondo in cui tutte le donne, indipendentemente dall'età o dalla situazione, possano vivere con dignità, libertà e piena realizzazione.

Auguri a tutte le donne anziane della Valle d'Aosta e a tutte le donne del mondo. Che questa giornata sia un momento di gioia, riflessione e solidarietà.

Le Residenze Sanitarie Assistenziali cui verranno portate in dono le mimose sono: Refuge Père Laurent, Istituto Clinico Valle d'Aosta, G.B. Festaz, Micro di Sarre e Saint.Pierre, Casa Famiglia di La Salle, Casa della Provvidenza di Châtillon, Micro di Variney, Micro di Gressan e Fenis, Struttura Residenziale Joli di Aosta, la Comunità Terapeutica Psichiatrica di Bellon, la Comunità Bourgeon de Vie e la Comunità Lumière di Châtillon.