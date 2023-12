Celebrazione natalizia di solidarietà: La caserma della Guardia di Finanza accoglie con gioia i Bambini della comunità La Ruche

L'occasione ha consentito di vivere un pomeriggio incantato, permeato da un'atmosfera di gioia e condivisione. I bambini hanno sperimentato la magia del Natale, immergendosi in giochi, sorrisi e la scoperta di una dimensione di festa, mentre Babbo Natale ha portato con sé doni e dolci, riempiendo i loro cuori di meraviglia.

Il colonnello Massimiliano Re, con emozione e gratitudine, ha espresso il suo onore nel poter accogliere i bambini di un'associazione così profondamente impegnata nell'ambito sociale. "È stato un privilegio condividere con loro un momento così autentico, nutrito dallo spirito natalizio più puro," ha dichiarato il comandante della Guardia di Finanza di Aosta.

La Presidente della Cooperativa, Raffaella Roveyaz (nella foto), ha espresso gratitudine ai militari della Guardia di Finanza, in particolare al Colonnello Massimiliano Re e all’appuntato scelto Fabio Zucco, per aver coinvolto la comunità in questa preziosa iniziativa. Ha espresso il desiderio di poter replicare e coltivare questi momenti di incontro e condivisione.

Da sn: l'appuntato scelto Fabio Zucco, l'educatrice Widad AZZ, il colonnello Massimiliano RE e il Coordinatore della LIbellula Marco Gheller



Questo incontro non è stato solo un'opportunità di divertimento, ma anche un momento educativo. La Presidente Roveyaz ha sottolineato la bellezza e l'importanza di vedere i bambini della comunità giocare con i figli dei finanzieri, creando un ambiente ricco di valore educativo. Ha anche evidenziato come dietro una divisa ci siano persone generose, empatiche e accoglienti.

In questo incontro speciale, la spiritualità del periodo natalizio ha permeato i cuori di tutti, rivelando il potere dell'unione, della generosità e dell'amore reciproco, portando gioia e speranza a ogni partecipante. È stato un momento in cui la solidarietà ha superato le barriere, trasformando la caserma della Guardia di Finanza in un luogo di calore umano e gioia autentica.