Si è tenuta quest’oggi la riunione bimestrale fra Ministero della Cultura, Amministrazione titolare dell’Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi finanziato dall’Unione europea – NextGenEU a valere sul PNRR – Missione 1 Componente 3, la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Arvier. L'obiettivo principale era verificare l'avanzamento del Progetto ‘Agile Arvier – La cultura del cambiamento’, approvato nell’ambito del Bando Borghi – Linea A, e assumere delle importanti decisioni riguardo ad alcune modifiche agli interventi infrastrutturali previsti.

Durante il confronto, sono state discusse innovazioni significative relative al progetto di cui il Comune è Soggetto attuatore. Tra le più rilevanti, si segnala la trasformazione della ex Scuola materna/elementare di Arvier in uno spazio aggregativo destinato ad ospitare attività culturali, ludico-ricreative e educative, secondo il modello degli spazi di coliving/coworking. Denominato ‘Agile Agorà Arvier’, il nuovo intervento si concentra sulla demolizione della ex-scuola materna/elementare e la costruzione di un edificio a basso impatto ambientale, anche al fine di promuovere l’applicazione di nuove tecniche costruttive orientate alla sostenibilità. Le modifiche proposte dal Comune di Arvier, di concerto con la Regione, prevedono inoltre il potenziamento degli interventi sulla ex ‘Micro comunità di Arvier’ destinata ad ospitare le attività dell’Associazione transfrontaliera ‘Teraction’ oltre alle prime attività realizzate dai LAB, la valorizzazione del ‘Museo dell’arte sacra’ situato nella Chiesa parrocchiale e il miglioramento dell’accessibilità ai Borghi di Arvier e Leverogne. Quest’ultimo sarà, tra l’altro, oggetto di un importante intervento di recupero e valorizzazione per garantirne una maggiore vivibilità e attrattività per i cittadini e ospiti della Valle.

È stato, inoltre, fatto il punto sull'attuazione dei LAB previsti dal Progetto "Agile Arvier", mettendo in luce le prossime azioni che saranno intraprese. Questi ‘centri’ di innovazione sociale, culturale, ambientale e digitale giocheranno un ruolo cruciale nel catalizzare le energie creative e operative della comunità, contribuendo alla creazione di un ecosistema sociale e culturale coeso e dinamico.

Il Ministero della cultura ha, quindi, espresso il proprio sostegno a queste modifiche, riconoscendo il loro potenziale impatto positivo sulla comunità.

In rappresentanza della Giunta regionale ha partecipato ai lavori l’Assessore Luciano Emilio Caveri il quale ha voluto sottolineare come ‘queste modifiche siano anche il frutto dell’impegno della Regione nel supportare il Comune di Arvier concretizzatosi con l’adozione, nel mese di luglio, della Legge regionale 12/2023’. L’Assessore ha, quindi, portato a conoscenza del Ministero che ‘saranno attribuiti sempre al Comune, per il prossimo triennio, oltre 800.000 euro per le necessarie assunzioni di personale dedicato destinato al rafforzamento amministrativo del soggetto attuatore. È proprio in ragione di queste ulteriori risorse che è stato possibile proporre nuove attività, oggi oggetto di discussione, a vantaggio dei cittadini di Arvier riaffermando, quindi, il pieno sostegno dell’Amministrazione regionale affinché il Progetto possa essere pienamente attuato e, nel contempo, ampliandone gli impatti sulla collettività, ben oltre il suo periodo temporale di attuazione’.

L’Ingegner Orlando, Dirigente dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR istituita presso il Ministero della Cultura, si è complimentato con l’Amministrazione regionale per il sostegno fornito al Comune e di cui ha apprezzato i risultati concreti conseguiti augurandosi che il Progetto possa proseguire spedito nella sua attuazione.

Con il primo bimestre del 2024, partiranno le prime attività dei LAB grazie alla recente approvazione da parte del Consiglio comunale di Arvier della Convenzione con Arpa Valle d’Aosta e Fondazione Montagna sicura per l’attuazione delle attività previste dal ‘Green Lab’ che si propone di creare nel Comune di Arvier e, in particolare, nel Borgo di Leverogne, uno spazio di confronto, ricerca e sensibilizzazione sui grandi cambiamenti ambientali che coinvolgono lo spazio alpino.

Con il sostegno della Regione – dichiara il Sindaco Mauro Lucianaz – il Comune di Arvier potrà quindi proseguire nel suo impegno per il rinnovamento e il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini attraverso il progetto "Agile Arvier". Il dialogo costante e la collaborazione tra le parti coinvolte assicureranno che le iniziative intraprese rispondano efficacemente alle esigenze della comunità di Arvier e della Regione.

Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU, nell’ambito del PNRR, il progetto 'Agile Arvier – La cultura del cambiamento', con una dotazione finanziaria di 20.000.000 euro, si compone di 12 azioni, tra cui 5 LAB tematici - intesi quali spazi di confronto e condivisione sui principali cambiamenti economici, ambientali, sociali e culturali - e 5 connessi ad interventi infrastrutturali, oltre a due azioni trasversali (gestione e comunicazione). Avviato nella seconda metà del 2022, il progetto si concluderà il 30 giugno 2026.