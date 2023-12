Parlare di scaldabagno elettrico Rinnai come vogliamo fare in questo articolo significa intanto fare riferimento ad un'impresa che può dire la sua sia per quanto riguarda la vendita della caldaia e anche come in questo caso per quanto riguarda la vendita di scaldabagni elettrici e in realtà anche a gas.

Tra l'altro non è facile competere in questo settore perché la concorrenza è molto spietata e questo si traduce nel fatto che le imprese fanno a gara per fare delle offerte per attirare nuovi clienti e per fidelizzare vecchi e cioè convincerli ad acquistare un altro scaldabagno o un’altra caldaia dell'azienda quando dovranno sostituire i loro perché troppo vecchi.

Certo questo non si tradurrà solo nel fare delle offerte perché non può essere sufficiente, nel senso che bisogna anche puntare a migliorare la qualità dei dispositivi che vengono venduti e soprattutto migliorare anche i servizi di assistenza clienti post-vendita che per le persone è molto importante per poter sentire tutelate per l'intero ciclo di vita dello scaldabagno che, quando parliamo dei prodotti della Rinnai, può essere anche un ciclo molto lungo.

Per quanto riguarda gli scaldabagni elettrici come quelli a gas sono molto famosi e hanno funzionamento che prevede che l'acqua calda sarà contenuta in un serbatoio e, a differenza dello scaldabagno a gas, questi sono molto famosi per essere molto più facili da installare e per poterli installare anche quando non ci sono degli allacci del gas.

Ma soprattutto una cosa molto interessante rispetto a questi modelli è che sono molto apprezzati dai clienti perché sono molto più sicuri rispetto a quelli a gas perché non c'è pericolo di perdite di gas o di esplosioni e sono molto più silenziosi perché non c'è il rumore della combustione e sono due cose molto importanti da segnalare.

Poi ci sono anche dei contro perché quelli a gas hanno una capacità migliore o, meglio, maggiore rispetto agli altri e possono fornire acqua calda per le più persone e quindi dipende sempre dalla propria situazione specifica.

Quando devono acquistare uno scaldabagno e non sempre le persone hanno le idee chiare

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte ci sono persone che hanno le idee chiare quando devono acquistare uno scaldabagno e quindi non solo sanno che sceglieranno un modello della Rinnai, ma sapranno che lo sceglieranno elettrico e sapranno anche quale modello tra i tanti.

Ma non funziona per tutti così nel senso che ci sono persone che invece sanno di volersi affidare a questa azienda, ma non hanno la più pallida idea se per loro è migliore uno scaldabagno elettrico o uno a gas e per questo si faranno aiutare da una consulenza preacquisto.

Magari può darsi già che conosciamo i tecnici della Rinnai perché abbiamo avuto in passato una loro caldaia e quello che dobbiamo fare se non abbiamo le idee chiare è invitarli per un sopralluogo così da poterci fare due chiacchiere e farci consigliare da loro quale può essere il tipo di scaldabagno più adatto alle nostre esigenze.