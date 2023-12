Generazione Z – Il Futuro Generazionale dell’Agenzia di Assicurazione

Durante l’incontro il Presidente del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione Valle d’Aosta Davide Omezzolli, consegnerà ai giovani nuovi Professionisti Valdostani, che negli ultimi anni hanno superato a Roma la prova di idoneità Istituita dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ottenendo l’iscrizione alla sezione A del RUI, il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi obbligatoria per esercitare la Professione di “Agente di Assicurazione”, l’attestato di riconoscimento.



“L’attività assicurativa di intermediazione è esercitata professionalmente dagli intermediari iscritti negli Albi istituiti presso l’IVASS”, spiega il Presidente Davide Omezzolli.

“Le regole di correttezza comportamentale, sono alla base della Professione, l’Agente di Assicurazione Professionista è tenuto ad analizzare e valutare i reali bisogni e le esigenze assicurative del Cliente come condizione essenziale prima dell’eventuale proposta di soluzione previdenziale e assicurativa. Deve agire in modo onesto, corretto, professionale per salvaguardare gli interessi dei Clienti. La valutazione dei bisogni del Cliente, è una prassi consulenziale fornita dagli Agenti di Assicurazione Professionisti come servizio accessorio e consiste nel fornire al Cliente una raccomandazione personalizzata.

L’Agente di Assicurazione Professionista adotta misure organizzative volte ad evitare conflitti di interesse che incidano negativamente sul Cliente.

E’ importante inoltre sottolineare il ruolo Sociale dell’Agente di Assicurazione Professionista, soprattutto all’interno della comunità in cui vive. Pensiamo ad esempio come sempre più spesso le catastrofi naturali impattano sulla nostra vita, ma anche come il bellissimo rischio di vivere più a lungo possa determinare impegni economici alla Famiglia e alla comunità in si vive qualora la Persona non sia più completamente autosufficiente, l’Agente di Assicurazioni Professionista deve quindi farsi carico ed interpretare al meglio tali esigenze per non lasciare sole le Famiglie dei propri Clienti.

Solo una attenta consulenza, un puntuale monitoraggio e servizio di assistenza, ed il corretto trasferimento dei rischi può evitare alle persone di trovarsi, da un momento all’altro, in una grave crisi economica che minerebbe tranquillità economica della Famiglia e dell’Azienda.

Purtroppo dobbiamo anche segnalare come sempre più’ spesso casi di abusivi professionali vedono addetti a vario titolo proporre polizze a caso, magari enfatizzando esclusivamente il prezzo a sconto, trovandosi poi con polizze a volte false, il più delle volte tali soggetti sfruttano il nome di Agenzie di Assicurazioni e/o Compagnie Assicurative regolarmente autorizzate, ingannando e truffando così i consumatori. Oppure, come sempre più frequentemente accade, è facile trovarsi difronte a pratiche scorrette in cui ci vengono propinate soluzioni assicurative da comprare in pacchetti “Tutto Compreso”, magari anche con piccoli ricatti e spacciate per obbligatorie da parte di addetti che ragionano con logiche commerciale e sollecitati vendere a tutti indistintamente pezzi/polizze senza prima neanche approfondire i reali bisogni dei Clienti, pertanto nemmeno paragonabili alla figura del vero Agente di Assicurazione Professionista che ha come solo scopo quello di agire con correttezza a tutela del proprio Cliente.

I nuovi Agenti di Assicurazione Professionisti Valdostani premiati sono:

BORDET BEATRICE

CIRRI TERESA

CLAP VALERIE

CRETIER MELANIE

DOMANICO ALDO

EMANVILLE ELISA

GALLO VERONICA

LILLAZ FABIO

MADEDDU DAVIDE

VERONESI ALICE

VERTHUY GAELLE

Al termine dell’evento la Giunta Esecutiva del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione Valle d’Aosta avrà il piacere di intrattenere gli intervenuti offrendo un aperitivo.

L’INVITO E’ ESTESO AI GIORNALISTI

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione è l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria degli Agenti di Assicurazione Professionisti in Italia e negli ultimi anni in Valle d’Aosta sta lavorando per sensibilizzare i colleghi Agenti e la comunità circa il vero ruolo dell’Assicuratore.