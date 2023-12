Giuseppe Sagaria è sempre tra noi

Giuseppe Sagaria ha lasciato un'impronta indelebile nel tessuto del commercio locale, con il suo impegno incrollabile e la passione instancabile nel tutelare i nostri interessi.

La messa in memoria di suo padre si terrà il 10 dicembre alle 18:30 a Sant'Orso, anche se l'anniversario vero e proprio è l'11, trascorsi tre anni dal suo addio. La sua assenza fisica non intacca la presenza nel cuore, là dove le persone amate rimangono sempre vive. Possiamo perdere il calore delle loro vicinanze, il suono delle loro voci... ma non il legame eterno che ci unisce a loro.

È in quest'ottica che, domenica 10 dicembre, parenti e amici si riuniranno per ricordare Giuseppe, perché si dice che siano le anime più straordinarie a lasciarci troppo presto.

Coloro che hanno inciso profondamente nelle nostre vite, che nonostante la loro assenza resteranno per sempre parte di noi. Beppe, come affettuosamente lo chiamiamo, continuerà a vivere nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarlo per il suo impegno senza fine a sostegno del Commercio, ricordandolo con gratitudine come presidente di Adscom Aosta e vice presidente di Confcommercio VdA.