Giovani valdostani illuminano l'Assemblea nazionale di Azione Cattolica

Nel suggestivo scenario della Fraterna Domus di Sacrofano, alle porte di Roma, dal 25 al 28 aprile si è tenuta la XVIII Assemblea Nazionale di Azione Cattolica, un evento carico di significato e spiritualità, intitolato "Testimoni di tutte le cose da Lui compiute".

L'Assemblea ha rappresentato il culmine di un intenso itinerario di verifica triennale, iniziato alla fine del 2023 a livello territoriale e sviluppatosi attraverso le assemblee diocesane e regionali. La partecipazione attiva dei delegati ha segnato ogni fase di questo percorso, che ha visto coinvolti membri provenienti da ogni angolo d'Italia, compresi rappresentanti della nostra diocesi, quali Silvio Albini, Giulio Carmassi e Paolo Delpero.

I lavori dell'Assemblea sono stati guidati dalla relazione di apertura del presidente nazionale, Giuseppe Notarstefano, e hanno coinvolto i delegati in discussioni approfondite e votazioni cruciali sugli emendamenti al documento programmatico per il prossimo triennio. Inoltre, è stato eletto il nuovo Consiglio nazionale, con la preziosa inclusione di Fabio Dovis, proveniente dalla diocesi di Torino, a rappresentare anche la nostra regione.

In Piazza San Pietro

Il clou dell'Assemblea è stato preceduto da un incontro memorabile con Papa Francesco in Piazza San Pietro, che ha riunito circa 80.000 persone. Il Santo Padre ha condiviso un messaggio toccante sulla "cultura dell'abbraccio", sottolineando l'importanza di gesti semplici ma profondamente significativi di pace e fraternità nel mondo. Parlando dei tre tipi di abbracci essenziali - quelli mancanti, quelli salvifici e quelli trasformativi - Papa Francesco ha ispirato i presenti a diventare agenti di cambiamento nelle loro comunità, riflesso del cammino sinodale intrapreso dalle Chiese in Italia.

I lavoro

Durante l'Assemblea, importanti figure ecclesiastiche hanno rivolto messaggi di sostegno e incoraggiamento ai delegati, tra cui i cardinali Kevin Joseph Farrell, Marcello Semeraro, Matteo Maria Zuppi, Pietro Parolin e Mario Grech, insieme a Monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica.

In questo incontro di fede e fraternità, l'Assemblea Nazionale di Azione Cattolica ha rappresentato un momento di profonda riflessione e impegno, guidando i partecipanti in un viaggio spirituale verso una testimonianza autentica e radicata nei valori del Vangelo, promuovendo così la pace e la solidarietà in un mondo che tanto ne ha bisogno.

Silvio Albini, presidente diocesano, Paolo Delpero, in rappresentanza dell’ACR - Azione Cattolica dei Ragazzi, iulio Carmassi, in rappresentanza del settore giovani