I grazie dei congiunti per il sostegno e l'affetto ricevuti per la perdita di Riccardo

I congiunti di Riccardo Bieller rivolgono un sentito ringraziamento per il sostegno, l'affetto e la partecipazione dimostrati durante questo momento di profondo dolore per la perdita improvvisa dell' amato Riccardo, sindaco di Pré Saint Didier.

Le parole di conforto, la presenza e l'affetto hanno significato molto per la famiglia in questo momento così difficile. La generosità e il calore umano dimostrati hanno reso più lieve il peso della tristezza.

Riccardo sarà sempre ricordato non solo come un brillante sindaco, ma anche come una persona straordinaria che ha lasciato un'impronta indelebile nei nostri cuori. Il supporto e la partecipazione al funerale hanno reso evidente quanto fosse amato e rispettato dalla comunità.

In questo momento di grande dolore, sapere di poter contare sul sostegno di tanti darà la forza di affrontare questa terribile perdita.