Quart: Il Comune incontra la popolazione

L'Ammistrazione comunale di Quart, sotto la guida del Sindaco Fabrizio Bertolin, ha programmato una serie di quattro incontri inizianti dal prossimo lunedì 4 dicembre. Questi incontri si propongono di fornire una panoramica dettagliata sull'attività svolta nel corso del 2023, presentare il bilancio di previsione per il 2024 e offrire agli abitanti l'opportunità di condividere idee, suggerimenti e segnalazioni per il futuro della comunità.

La volontà dell'Amministrazione di Quart di coinvolgere attivamente i cittadini evidenzia un impegno tangibile verso la trasparenza e la partecipazione democratica.

Tali incontri rappresentano un'occasione unica per la popolazione locale di essere informati direttamente sulle azioni e le prospettive dell'Amministrazione, nonché di influenzare il processo decisionale attraverso il contributo delle proprie opinioni e proposte. La trasparenza nell'esporre il bilancio di previsione per il 2024 dimostra l'intenzione dell'Amministrazione di gestire le risorse in modo responsabile, mirando a soddisfare le esigenze della comunità.

La trasparenza, la comunicazione aperta e la partecipazione attiva diventano, grazie a questi incontri, i pilastri fondamentali per il progresso e lo sviluppo di Quart.

