Procedura selettiva unica per l’assunzione di 86 collaboratori

E' stato pubblicato il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 86 collaboratori (Categoria C-posizione C2), nel profilo di assistente amministrativo-contabile: 53 sono i posti a concorso per entrare a far parte dell’organico dell’amministrazione regionale (15 posti riservati al personale interno) e 33 quelli per gli organici degli Enti del comparto unico della Valle d’Aosta.

Le informazioni sui dettagli del bando e sulle modalità di presentazione della domanda si trovano sul sito della Regione al link:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/concorsi/<wbr></wbr>dettaglio_concorso/default_i.<wbr></wbr>asp?PK_Concorso=234