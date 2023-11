Incidente in galleria sull'autostrada Aosta Courmayeur

"Una spettacolare simulazione scenica si è conclusa questa mattina lungo l'Autostrada A5, illuminando con intensa luce la straordinaria preparazione e la competenza dei protagonisti coinvolti, guidati dall'organizzazione impeccabile della società RAV. L'incisivo evento ha avuto luogo all'interno dell'imponente galleria di 'Les Crêtes', sul versante settentrionale, dove si è verificato uno sconvolgente incidente tra un veicolo pesante e un'automobile, generando un preoccupante principio di incendio che ha richiesto un intervento prontamente orchestrato dagli esperti.

Ma si è trattato di una simulazione.

In questa straordinaria e realistica ricostruzione, l'elemento centrale è stato indubbiamente il magistrale intervento del personale altamente specializzato dei Vigili del Fuoco. La loro presenza è stata un fulmineo raggio di competenza, operando con una precisione e una maestria fuori dal comune. Giunti con prontezza sul luogo, sono stati protagonisti nell'assunzione di un ruolo primario di supporto, garantendo la messa in sicurezza dell'area e predisponendola per consentire l'accesso e l'intervento degli altri soccorritori.

Tuttavia, il loro coinvolgimento è stato ben oltre l'ordinario: in stretta collaborazione con il personale medico, hanno dimostrato un'esemplare sinergia di azione, liberando e assistendo il simulato ferito intrappolato all'interno del veicolo coinvolto. Questa straordinaria performance è stata anche l'occasione per mettere alla prova e valorizzare le più recenti e avanzate attrezzature, sia elettriche che non, recentemente integrate nel già esteso arsenale tecnologico dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta.

L'eccellenza della formazione ricevuta e la straordinaria professionalità esibita hanno brillantemente illuminato il palcoscenico di questa simulazione. Questo evento non solo ha posto in risalto un'elevata competenza tecnica, ma ha anche espresso un impegno costante verso l'innovazione e la ricerca della perfezione nel garantire la sicurezza e l'assistenza in situazioni critiche."