Questo matrimonio s'ha da fare! W Gli Sposi

Sabato 25 novembre alle 11, mentre il vento accarezzava spavaldo le onde del lago, nel salone comunale di Avigliana, Arnaldo Reviglio, amato e brillante vice sindaco dal 2002 al 2012 nonché protagonista di ben otto mandati in vari ruoli, ha celebrato con contagioso entusiasmo il matrimonio tra la radiosa Roberta Maffiodo, originaria di Caprie, e Lodovico Marchisio di Avigliana.

Intorno agli sposi, tantissimi amici e parenti. Discorsi e testimonianze si sono susseguiti tra lo scrosciare degli applausi. Riusciti festeggiamenti si sono protratti fino alle 17 in un eccellente ristorante.

La commozione era palpabile. Lodovico è un alpinista coraggioso, uno scrittore dalle infinite risorse e un giornalista instancabile, conosciuto e stimato per il suo impegno ambientalista e animalista. E' nota la sua bravura presso varie testate, tra cui: Vita Diocesana Pinerolese, la Valsusa, Il Quotidiano della Valle D'Aosta-Aostacronaca.it. Ha pubblicato tantissimi bei libri.

Da tempo combatte con determinazione contro un destino impietoso.

Roberta ama il bel canto e la musica: per anni ha diretto il coro parrocchiale di Caprie. Anche lei scrive volentieri e molto bene. E' una stupenda cuoca. Il desiderio più fervido di questa energica coppia è quello di possedere un'automobile che si possa guidare senza patente, per vivere la disabilità in piena, meritata autonomia. Grazie a chi potrà aiutarli.